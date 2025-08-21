Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara

Termina 3-1 per il Bisceglie il test contro la Soccer Trani: seconda amichevole stagionale per i tranesi che, ancora una volta, scelgono di affrontare una rosa di categoria superiore per testare la propria preparazione fisico/tattica. Al 'Ventura' hanno la meglio i ragazzi allenati da mister Di Meo.Al 'Ventura' di Bisceglie si affrontano, in amichevole, Bisceglie Calcio e Soccer Trani. Mister Moscelli si affida ad un 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa il trio composto da Antonacci, Montrone e Stella. In mediana Faliero, affiancato da Turitto e Prekducaj. Sulle fasce agiscono Lucarelli e Colombo mentre, in avanti, spazio a Manzari e Chiumarulo.Partenza a ritmi non intensi, visto le temperature molto alte. La prima occasione del match è di marca biscegliese con Amoruso, il cui mancino ravvicinato è prontamente respinto dalla difesa tranese. Al 16' punizione dal limite per la Soccer Trani: tentativo di Stella, blocca con facilità Baietti. Tre minuti più tardi ripartenza fulminea del Bisceglie, provvidenziale l'intervento di Stella a fermare Amoruso, che viaggiava immolato verso la porta. Al 33' tiro-cross insidioso di Colombo, respinge Baietti. Sessanta secondi più tardi Straziota dice no al tiro a botta sicura di Lopez.. La prima frazione termina con il vantaggio dei padroni di casa.Primi quindici minuti del secondo tempo di marchia completamente biscegliese. Segue una girandola di cambi per Moscelli, che sceglie di inserire forze fresche.. Al 74' si rende pericolosa la Soccer Trani: imbucata perfetta di Becerri per Faliero che, a tu per tu con il portiere avversario, non riesce a spedire in porta. Sul proseguo dell'azione scaturisce una punizione dal limite, battuta perfettamente daal 'Ventura'. Il match non regalerà ulteriori emozioni.