Calcio
Sconfitta per la Soccer Trani nel test contro il Bisceglie: la cronaca della gara
Al 'Ventura' termina 3-1 per la squadra allenata da Di Meo
Trani - giovedì 21 agosto 2025 19.43
Termina 3-1 per il Bisceglie il test contro la Soccer Trani: seconda amichevole stagionale per i tranesi che, ancora una volta, scelgono di affrontare una rosa di categoria superiore per testare la propria preparazione fisico/tattica. Al 'Ventura' hanno la meglio i ragazzi allenati da mister Di Meo.
Al 'Ventura' di Bisceglie si affrontano, in amichevole, Bisceglie Calcio e Soccer Trani. Mister Moscelli si affida ad un 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa il trio composto da Antonacci, Montrone e Stella. In mediana Faliero, affiancato da Turitto e Prekducaj. Sulle fasce agiscono Lucarelli e Colombo mentre, in avanti, spazio a Manzari e Chiumarulo.
Partenza a ritmi non intensi, visto le temperature molto alte. La prima occasione del match è di marca biscegliese con Amoruso, il cui mancino ravvicinato è prontamente respinto dalla difesa tranese. Al 16' punizione dal limite per la Soccer Trani: tentativo di Stella, blocca con facilità Baietti. Tre minuti più tardi ripartenza fulminea del Bisceglie, provvidenziale l'intervento di Stella a fermare Amoruso, che viaggiava immolato verso la porta. Al 33' tiro-cross insidioso di Colombo, respinge Baietti. Sessanta secondi più tardi Straziota dice no al tiro a botta sicura di Lopez. Al 38' il Bisceglie passa in vantaggio: svarione difensivo della Soccer, ne approfitta Taccogna che a porta completamente sguarnita non può sbagliare: 1-0. La prima frazione termina con il vantaggio dei padroni di casa.
Primi quindici minuti del secondo tempo di marchia completamente biscegliese. Segue una girandola di cambi per Moscelli, che sceglie di inserire forze fresche. Al 63' raddoppia il Bisceglie: uno-contro-uno letale di Senè, che salta il primo avversario e fa partire un diagonale preciso, battuto Straziota: 2-0. Al 74' si rende pericolosa la Soccer Trani: imbucata perfetta di Becerri per Faliero che, a tu per tu con il portiere avversario, non riesce a spedire in porta. Sul proseguo dell'azione scaturisce una punizione dal limite, battuta perfettamente da Morra, che porta i tranesi sul 2-1. All'86' il Bisceglie cala il tris: corner di Castro, la sfera arriva sui piedi di Senè, che trafigge ancora una volta la difesa tranese: è 3-1 al 'Ventura'. Il match non regalerà ulteriori emozioni.
