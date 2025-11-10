Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Sempre più Trani, Moscelli: «Secondo tempo migliore della stagione, ci godiamo la vittoria»

“Cambi dalla panchina? Il livello è alto, sono sicuro che chiunque entri, sa farsi trovare pronto”

Trani - lunedì 10 novembre 2025 11.36
Soccer Trani 5-0 Virtus Bisceglie: i tranesi centrano la decima vittoria consecutiva in campionato, proseguendo così la propria marcia vincente che, ad oggi, non sembra avere ulteriori candidati. Un Trani che, anche nelle difficoltà, riesce a tirare fuori dal cilindro tutto il proprio potenziale, come dimostrato dai secondi quarantacinque minuti della partita, in cui i biancazzurri hanno letteralmente dilagato, rifilando gli avversari cinque reti, in seguito ad una prima frazione di gioco sottotono, rispetto al solito.

Per l'ennesima volta, il pubblico tranese ha risposto presente, incitando e cantando per tutti i novanta minuti, ad eccezione della tifoseria organizzata, entrata sugli spalti dieci minuti dopo dal fischio d'inizio del match, per protesta contro l'Amministrazione. Durante l'arco della partita, i cori "ironici" si sono espansi anche nel settore della tribuna, a dimostrazione del malcontento generale nell'impossibilità di utilizzare i fari.

Aggiorniamo nuovamente le statistiche di questo Trani, sempre più storico: 10 gare giocate, 10 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 29 reti realizzate (miglior attacco), 2 subite (miglior difesa), 30 punti in classifica su altrettanti disponibili e, specialmente, vetta solitaria, con i tranesi che mantengono la distanza di sicurezza dal San Marco secondo, distante sette lunghezze.

Queste le parole di mister Moscelli al termine della partita: «Non abbiamo approcciato bene alla gara, anche a causa del campo pesante, che ci ha tolto brillantezza nelle giocate individuali, specialmente su Colombo e Lucarelli. Nonostante ciò, abbiamo comunque creato occasioni, senza subire nulla. All'intervallo ho chiesto ai ragazzi di aumentare l'aggressività e l'intensità nei duelli»

«Il secondo tempo è stato uno dei più belli sin qui, abbiamo gestito con serenità, oltre a segnare su traversoni, ripartenza e conclusioni da fuori. Cambi dalla panchina? Il livello è alto, sono sicuro che chiunque entri, sa farsi trovare pronto. Stella? È un ragazzo intelligente, che alza qualità negli sviluppi di gioco. Rutiglianese? Da martedì ci penseremo, adesso ci godiamo la vittoria»
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie I tranesi dilagano nella ripresa: a segno Chiumarulo, Prekducaj, Manzari, D’Addabbo e Gernone
Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo» Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo» “Manto erboso? Non è in condizione perfette. Limita il nostro modo di giocare”
È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio» È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio» I tranesi si portano a +8 dalle inseguitrici, in attesa degli incroci del pomeriggio
Soccer Trani schiacciasassi: 0-3 al Bit Mola e nona vittoria consecutiva in campionato Soccer Trani schiacciasassi: 0-3 al Bit Mola e nona vittoria consecutiva in campionato Partita senza storia, decisa da Colombo, Faliero è Chiumarulo
Bit Mola-Soccer Trani, Moscelli: «Servirà la giusta mentalità. Entusiasmo può essere controproducente» Bit Mola-Soccer Trani, Moscelli: «Servirà la giusta mentalità. Entusiasmo può essere controproducente» “Fuga in caso di vittoria? Non digerisco questa parola, è troppo presto per dare un giudizio”
È un Trani storico, Moscelli: «Dominanti. Legame con i tifosi? Il tempo è galantuomo» È un Trani storico, Moscelli: «Dominanti. Legame con i tifosi? Il tempo è galantuomo» “Sono soddisfatto per l’atteggiamento, per lo spirito, per l’entusiasmo della gente”
La Soccer Trani è letteralmente inarrestabile: 3-0 al San Marco e allungo in vetta La Soccer Trani è letteralmente inarrestabile: 3-0 al San Marco e allungo in vetta Successo firmato Manzari, Chiumarulo, Turitto: ottava consecutiva per i tranesi
Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto» Calcio Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto» “Tifosi? Viviamo questo entusiasmo, cercando di ingigantirlo sempre di più”
Un Natale da favola: l’evento di Prisma Store che sabato ha fatto sognare grandi e piccini
10 novembre 2025 Un Natale da favola: l’evento di Prisma Store che sabato ha fatto sognare grandi e piccini
Regionali 2025, settimana ricca di incontri al comitato di Debora Ciliento
10 novembre 2025 Regionali 2025, settimana ricca di incontri al comitato di Debora Ciliento
La Trani in emergenza: cittadini bloccati in ascensore e gravi disagi per l'assenza della fogna bianca in Via Mascagni.
10 novembre 2025 La Trani in emergenza: cittadini bloccati in ascensore e gravi disagi per l'assenza della fogna bianca in Via Mascagni.
ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità
10 novembre 2025 ContestoLab inaugura la prima “Sala Amica” per persone con disabilità
Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani
10 novembre 2025 Assistenza Specialistica Scolastica: scatta l'accelerazione a Trani
Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie del centro di Trani
9 novembre 2025 Blackout dell’illuminazione pubblica dopo il maltempo: al buio alcune vie del centro di Trani
Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie
9 novembre 2025 Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie
Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia
9 novembre 2025 Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia
La Puglia veste il mondo: sfilata di ARE al Monastero di Colonna di Trani
9 novembre 2025 La Puglia veste il mondo: sfilata di ARE al Monastero di Colonna di Trani
Stasera su Rai 1 il nuovo docufilm di Fabrizio Corallo a cent'anni dalla nascita di Antonello Falqui
9 novembre 2025 Stasera su Rai 1 il nuovo docufilm di Fabrizio Corallo a cent'anni dalla nascita di Antonello Falqui
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.