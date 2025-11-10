Calcio
Sempre più Trani, Moscelli: «Secondo tempo migliore della stagione, ci godiamo la vittoria»
“Cambi dalla panchina? Il livello è alto, sono sicuro che chiunque entri, sa farsi trovare pronto”
Trani - lunedì 10 novembre 2025 11.36
Soccer Trani 5-0 Virtus Bisceglie: i tranesi centrano la decima vittoria consecutiva in campionato, proseguendo così la propria marcia vincente che, ad oggi, non sembra avere ulteriori candidati. Un Trani che, anche nelle difficoltà, riesce a tirare fuori dal cilindro tutto il proprio potenziale, come dimostrato dai secondi quarantacinque minuti della partita, in cui i biancazzurri hanno letteralmente dilagato, rifilando gli avversari cinque reti, in seguito ad una prima frazione di gioco sottotono, rispetto al solito.
Per l'ennesima volta, il pubblico tranese ha risposto presente, incitando e cantando per tutti i novanta minuti, ad eccezione della tifoseria organizzata, entrata sugli spalti dieci minuti dopo dal fischio d'inizio del match, per protesta contro l'Amministrazione. Durante l'arco della partita, i cori "ironici" si sono espansi anche nel settore della tribuna, a dimostrazione del malcontento generale nell'impossibilità di utilizzare i fari.
Aggiorniamo nuovamente le statistiche di questo Trani, sempre più storico: 10 gare giocate, 10 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 29 reti realizzate (miglior attacco), 2 subite (miglior difesa), 30 punti in classifica su altrettanti disponibili e, specialmente, vetta solitaria, con i tranesi che mantengono la distanza di sicurezza dal San Marco secondo, distante sette lunghezze.
Queste le parole di mister Moscelli al termine della partita: «Non abbiamo approcciato bene alla gara, anche a causa del campo pesante, che ci ha tolto brillantezza nelle giocate individuali, specialmente su Colombo e Lucarelli. Nonostante ciò, abbiamo comunque creato occasioni, senza subire nulla. All'intervallo ho chiesto ai ragazzi di aumentare l'aggressività e l'intensità nei duelli»
«Il secondo tempo è stato uno dei più belli sin qui, abbiamo gestito con serenità, oltre a segnare su traversoni, ripartenza e conclusioni da fuori. Cambi dalla panchina? Il livello è alto, sono sicuro che chiunque entri, sa farsi trovare pronto. Stella? È un ragazzo intelligente, che alza qualità negli sviluppi di gioco. Rutiglianese? Da martedì ci penseremo, adesso ci godiamo la vittoria»
