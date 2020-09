Sly Trani, la squadra passa da Quarto ad Abruzzese

Notizie positive per l'United Sly Trani dopo il turbolento quanto improvviso abbandono del suo presidente Danilo Quarto. Sembrerebbe infatti che in queste ore sia stato raggiunto un accordo con alcuni imprenditori tranesi che pare abbiano rilevato la società a pochi giorni dall'esordio della squadra nel campionato di Eccellenza. Tra loro ci sarebbe anche Pasquale Abruzzese, il cui padre (Paolo Abruzzese) è stato presidente della Fortis Trani.Ora i giocatori si preparano ad affrontare il Corato nella partita d'esordio in Coppa Italia Dilettanti che andrà in scena domenica 20 settembre.