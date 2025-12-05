Soccer Trani-Atletico Gargano, Moscelli: «Classifica? Siamo felici, è merito di tutti»

Promozione, si scende in campo per la 14esima giornata di campionato: la capolista, primissima a punteggio pieno e reduce dalla convincente vittoria nei quarti d'andata di Coppa contro il Noicattaro, ospita al 'Lapi', decimo in graduatoria ed in un buon momento di forma, con due vittorie nelle ultime tre gare. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica, con calcio d'inizio fissato alle. Previsto, per forza di cose,, allenato da mister Sollitto, sta disputando un campionato piuttosto equilibrato, segnato da cinque vittorie, un pareggio e sette sconfitte, con 21 reti realizzate (7^attacco del girone) e 16 subite (8^difesa). Si prospetta dunque una sfida interessante, con la Soccer Trani chiamata alla. Numeri folli.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, presentando così il match: «? Campo difficile, mi complimento con i ragazzi, una squadra tecnica come la nostra avrebbe potuto soffrire, invece ci siamo adattati benissimo alle condizioni del terreno di gioco. Blackout nel finale? Penso che durante la partita possa esserci questa mancanza di concentrazione. Nell'ultima fase di partita eravamo un po' stanchi, è stato un calo fisiologico, ma mi soffermo sull'ottima prestazione e sull'ottimo risultato»? Siamo contenti di avere un distacco di tredici punti dalla seconda. Per continuare così bisognerà lavorare duramente e, a tal proposito, ringrazio tutto lo staff per il gigante aiuto. C'è sempre da migliorare, lo faremo. Stella? Ci è mancato, ma chi l'ha sostituito l'ha fatto con bravura. I complimenti sono da fare a tutta la squadra»