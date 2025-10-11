Soccer Trani-B.Molfetta, Moscelli: «Ragioniamo per settimana. Concentrati e determinati come sempre»

Promozione, si scende in campo per la 6^giornata di campionato: la capolista, reduce da cinque vittorie consecutive,, attualmente dodicesimo in classifica a quota sei punti. Il match si disputerà al 'Lapi' di Trani, con calcio d'inizio fissato alle ore. Per i tranesi in palio tre punti fondamentali, per allungare in vetta e prepararsi al meglio per le prossime due sfide, contro Corato prima e San Marco dopo.Attualmente,: cinque successi su cinque, sette con la coppa, undici reti realizzate, una subita. Quindici punti in classifica su altrettanti disponibili, e quattro lunghezze di distanza dalle inseguitrici. Un inizio di stagione impeccabile per i biancazzurri, pronti a confermarsi la squadra da battere. Gli avversari di questa giornata, invece, arrivano alla gara del 'Comunale' in seguito a due successi (Real Siti e Virtus Andria) e tre sconfitte (Don Uva, Apricena e Cosmano Foggia).Per l'occasione, è intervenuto in conferenza stampa mister, analizzando e presentando il match: «Noi nella storia? Questi record fanno piacere, ma più importante è aver fatto sei punti nelle ultime due trasferte. Adesso, da grande squadra,. Dovremo avere lo stesso atteggiamento, professionalità e concentrazione. Sei punti tra domenica e Corato? Noi guardiamo settimana dopo settimana,, saremmo presuntuosi. Colombo? Sta crescendo, è un giocatore importante, sta iniziando a comprendere le due fasi, difensiva ed offensiva. Se vuole competere in squadre forti, deve mettersi a disposizione in entrambe. Lui, come tutta la rosa,Parola anche a: «Legame con la città? Ho già giocato qui, è stato un piacere tornarci. Stiamo ripagando a suon di risultati. Tanti marcatori in squadra? È un dato positivo, se vuoi vincere bisogna avere tante armi. In attacco c'è gente come Morra e Chiumarulo che sa come fare gol. Per vincere i campionati bisogna avere ventidue, ventitré giocatori allo stesso livello.»