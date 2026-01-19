Calcio
Soccer Trani, Colella: «Fantastici. Adesso chiediamo il massimo supporto della città»
“Sarebbe bello vedere lo stadio sempre più pieno, più caloroso, è uno stimolo ulteriore per noi”
Trani - lunedì 19 gennaio 2026 12.58
Cosmano Foggia 1-3 Soccer Trani: i tranesi, con questo preziosissimo e pesantissimo successo, sembrano aver dato la spallata definitiva al campionato, nonostante manchino ancora 14 partite da disputare. Adesso sono addirittura sedici i punti di distacco dal secondo posto, occupato dal San Marco, sconfitto dal Don Uva.
La Soccer Trani ha centrato dunque la 24esima vittoria stagionale su 26 gare totali disputate, tra Campionato e Coppa. Numeri incredibili, per un gruppo che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Quella di Foggia l'ennesima dimostrazione di forza, superiorità e maturità agonistica. Una prestazione più che positiva, che spiana ai tranesi le porte della vittoria della Promozione 25/26. È ancora presto per dirlo, certo, ma siamo onesti, non c'è squadra che regga lo stesso ritmo dei biancazzurri , che viaggiano dritti e spediti verso l'Eccellenza.
Al termine della sfida contro la Cosmano, è intervenuto mister Giovanni Colella, vice-allenatore, a causa della squalifica di Moscelli. Queste le sue dichiarazioni: «Fondamentale vincere, abbiamo affrontato un'ottima squadra. Il lavoro settimanale aiuta, i complimenti vanno ai ragazzi, sono compatti, fantastici, lavorano uno per l'altro. Cambi decisivi? Abbiamo una rosa forte, ma è fondamentale entrare in campo con il giusto atteggiamento. Chi è subentrato l'ha fatto alla grande»
«Classifica? Fa piacere, ma con umiltà dobbiamo continuare a ragionare domenica dopo domenica. Noi abbiamo bisogno del calore della città, come già stanno facendo. Sarebbe bello vedere lo stadio sempre più pieno, più caloroso, è uno stimolo ulteriore per noi.» Nel prossimo turno, la Soccer Trani ospita al 'Lapi' l'Atletico Apricena.
La Soccer Trani ha centrato dunque la 24esima vittoria stagionale su 26 gare totali disputate, tra Campionato e Coppa. Numeri incredibili, per un gruppo che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Quella di Foggia l'ennesima dimostrazione di forza, superiorità e maturità agonistica. Una prestazione più che positiva, che spiana ai tranesi le porte della vittoria della Promozione 25/26. È ancora presto per dirlo, certo, ma siamo onesti, non c'è squadra che regga lo stesso ritmo dei biancazzurri , che viaggiano dritti e spediti verso l'Eccellenza.
Al termine della sfida contro la Cosmano, è intervenuto mister Giovanni Colella, vice-allenatore, a causa della squalifica di Moscelli. Queste le sue dichiarazioni: «Fondamentale vincere, abbiamo affrontato un'ottima squadra. Il lavoro settimanale aiuta, i complimenti vanno ai ragazzi, sono compatti, fantastici, lavorano uno per l'altro. Cambi decisivi? Abbiamo una rosa forte, ma è fondamentale entrare in campo con il giusto atteggiamento. Chi è subentrato l'ha fatto alla grande»
«Classifica? Fa piacere, ma con umiltà dobbiamo continuare a ragionare domenica dopo domenica. Noi abbiamo bisogno del calore della città, come già stanno facendo. Sarebbe bello vedere lo stadio sempre più pieno, più caloroso, è uno stimolo ulteriore per noi.» Nel prossimo turno, la Soccer Trani ospita al 'Lapi' l'Atletico Apricena.