Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»

Si scende in campo per la 4^giornata del campionato di Promozione - Girone A:, attuale capolista e reduce tra vittorie consecutive compresa la Coppa,, che non sarà della partita perché squalificato. Gli ospiti sono in un ottimo stato di forma, certificato dall'ultimo successo contro il San Severo. Negli ultimi quattro precedenti, i tranesi hanno sempre imposto la propria forza, vincendo quattro gare su quattro. Vincere per continuare a convincere, principale obiettivo dei biancazzurri che, anche questa domenica, saranno accolti da, nonostante le restrizioni in gradinata., al 'Comunale'. Per l'occasione, sono intervenuti in conferenza il mister, Fabio Moscelli, e Marino Faliero, centrocampista.: «Formazione? Ho una rosa ampia e ricca di titolari, sono contento di avere questo problema. C'è tanta qualità, sono fortunato.Ad oggi i ragazzi sono stati fantastici, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Le squadre forti sono brave a vincere e poi dimenticare,. Noi ogni domenica dobbiamo dimostrare di essere forti, e dobbiamo rendere orgogliosi questi fantastici tifosi. Il nostro obiettivo è quello:. Vincere per iniziare una mini-fuga? È troppo presto, non bisogna guardare la classifica. Incontriamo una squadra in salute, consapevoli che faremo di tutto per vincere. Coppa? È difficile dire chi ha fatto meglio o peggio, sono stati tutti sul pezzo nell'atteggiamento, nel coraggio e soprattutto nel non subire gol,: «Finalmente sono tornato a disposizione, non vedevo l'ora. Obiettivo minimo di gol ed assist? Per me viene prima la squadra, il personale viene dopo.. Farei qualsiasi ruolo per questa squadra, sono a disposizione del mister, darei sempre il cento per cento, ovunque mi collochi»