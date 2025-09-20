Calcio
Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
E sui tifosi: “Noi ogni domenica dobbiamo dimostrare di essere forti, e dobbiamo renderli orgogliosi”
Trani - sabato 20 settembre 2025 12.16
Si scende in campo per la 4^giornata del campionato di Promozione - Girone A: la Soccer Trani, attuale capolista e reduce tra vittorie consecutive compresa la Coppa, ospite il Cosmano Sport Foggia dell'ex Mascia, che non sarà della partita perché squalificato. Gli ospiti sono in un ottimo stato di forma, certificato dall'ultimo successo contro il San Severo. Negli ultimi quattro precedenti, i tranesi hanno sempre imposto la propria forza, vincendo quattro gare su quattro. Vincere per continuare a convincere, principale obiettivo dei biancazzurri che, anche questa domenica, saranno accolti da un'importante cornice di pubblico, nonostante le restrizioni in gradinata. Il match si disputerà alle ore 15.30, al 'Comunale'. Per l'occasione, sono intervenuti in conferenza il mister, Fabio Moscelli, e Marino Faliero, centrocampista.
Moscelli: «Formazione? Ho una rosa ampia e ricca di titolari, sono contento di avere questo problema. C'è tanta qualità, sono fortunato. Mi aspettavo un inizio del genere? Me lo auguravo, ma poi bisogna dimostrare. Ad oggi i ragazzi sono stati fantastici, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Le squadre forti sono brave a vincere e poi dimenticare, questa deve essere la nostra mentalità. Noi ogni domenica dobbiamo dimostrare di essere forti, e dobbiamo rendere orgogliosi questi fantastici tifosi. Il nostro obiettivo è quello: renderli fieri. Vincere per iniziare una mini-fuga? È troppo presto, non bisogna guardare la classifica. Incontriamo una squadra in salute, consapevoli che faremo di tutto per vincere. Coppa? È difficile dire chi ha fatto meglio o peggio, sono stati tutti sul pezzo nell'atteggiamento, nel coraggio e soprattutto nel non subire gol, ma adesso pensiamo al Cosmano»
Faliero: «Finalmente sono tornato a disposizione, non vedevo l'ora. Obiettivo minimo di gol ed assist? Per me viene prima la squadra, il personale viene dopo. Esultare al 'Comunale'? Non vedo l'ora. Farei qualsiasi ruolo per questa squadra, sono a disposizione del mister, darei sempre il cento per cento, ovunque mi collochi»
