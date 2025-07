Soccer Trani, domenica al via la campagna abbonamenti: ufficializzato Montrone

Continua il calciomercato da favola della Soccer Trani: nelle ultime ore è stato ufficializzato il tesseramento di, esperto difensore centrale classe '86 proveniente dal Barletta, società con cui ha vinto e convinto nell'ultimo campionato di Eccellenza, oltre alla Coppa Italia. Montrone è sinonimo di vittoria: addirittura otto i titoli vinti in carriera, iniziata nel San Paolo Bari in Eccellenza per poi proseguire a Martina, con cui vince in Serie D. Dopodiché successi anche con i colori di Bisceglie, Nardò, Altamura, Manfredonia e Bitonto. Per lui esperienze anche a Canosa, Molfetta e Bitonto.Nella giornata di venerdì è stato annunciato anche, attaccante esterno proveniente dall'Ardor Lazzata, società dell'Eccellenza Lombarda. Il classe '98 avvia la sua carriera calcistica nella Pro Patria, per poi trasferirsi alla Vergiatese. Successivamente esperienze con le maglie di Caronnese, Varese e Solbiatese. Nei prossimi giorni sono attese le ufficialità di, difensore, e, centrocampista.Ricordiamo inoltre che, domenica 27 luglio, ci sarà la, prevista alle 19.30 presso Piazzetta Marechiaro (di fronte all'ex ristorante La Vela). Durante la serata saranno svelati anche alcuni dettagli in più sulla prossima stagione, che vedrà i tranesi protagonisti in Promozione.