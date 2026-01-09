Soccer Trani-Don Uva, Moscelli: «Critiche? Pochissime, ma le accettiamo. Errato soffermarsi sul pareggio»

Promozione, si scende in campo per la 19esima giornata di campionato: la capolista, sempre più in vetta alla classifica e reduce da due pareggi consecutivi contro Virtus Palese e Virtus Andria, inaugura il proprio 2026 casalingo, ospitando al 'Lapi' il, settimo. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'Comunale', con calcio d'inizio fissato alle oreIlallenato da mister Carlucci, è tra le squadre più in forma del girone: lo dimostrano gli otto risultati utili consecutivi, di cui 6 vittorie e 2 pareggi, che hanno permesso ai biscegliesi di piazzarsi alla soglia dei playoff. L'ultima sconfitta risale allo scorso 9 novembre.La, d'altro canto, ha da rivendicare l'amaro e inaspettato pareggio dell'ultimo turno contro la Virtus Andria, fanalino di coda. Nonostante ciò, quel pari ha permesso ai tranesi di allungare a, e adesso c'è l'occasione per rifarsi, davanti ai propri tifosi.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, presentando così la sfida: «Non bisognasull'ultima partita, sarebbe assurdo. Bisogna guardare il, che finora è stato straordinario. Siamo, ci stiamo allenando al massimo, vogliamo riscattarci. Don Uva? Squadra organizzata, sarà unoper noi affrontarli, visto il loro periodo positivo»«Primestagionali?, ma gran parte della Città ha risposto in maniera positiva. Non si può avere chiunque dalla stessa parte, ci sta che qualche '' vada oltre, fa parte del calcio. Si dimentica tutto facilmente in questo sport, ma i tranesi ci sono stati vicini. La critica costruttiva la accettiamo, ma arriva da pochissimi tifosi,, diamone piuttosto a chi vuole il bene di questa società»