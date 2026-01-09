Calcio
Soccer Trani-Don Uva, Moscelli: «Critiche? Pochissime, ma le accettiamo. Errato soffermarsi sul pareggio»
“Bisogna guardare all’intero percorso, che fin qui è stato straordinario”
Trani - venerdì 9 gennaio 2026 18.51
Promozione, si scende in campo per la 19esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, sempre più in vetta alla classifica e reduce da due pareggi consecutivi contro Virtus Palese e Virtus Andria, inaugura il proprio 2026 casalingo, ospitando al 'Lapi' il Don Uva, settimo. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'Comunale', con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00.
Il Don Uva, allenato da mister Carlucci, è tra le squadre più in forma del girone: lo dimostrano gli otto risultati utili consecutivi, di cui 6 vittorie e 2 pareggi, che hanno permesso ai biscegliesi di piazzarsi alla soglia dei playoff. L'ultima sconfitta risale allo scorso 9 novembre.
La Soccer Trani, d'altro canto, ha da rivendicare l'amaro e inaspettato pareggio dell'ultimo turno contro la Virtus Andria, fanalino di coda. Nonostante ciò, quel pari ha permesso ai tranesi di allungare a +13 sul secondo posto, e adesso c'è l'occasione per rifarsi, davanti ai propri tifosi.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la sfida: «Non bisogna soffermarsi sull'ultima partita, sarebbe assurdo. Bisogna guardare il percorso, che finora è stato straordinario. Siamo dispiaciuti, ci stiamo allenando al massimo, vogliamo riscattarci. Don Uva? Squadra organizzata, sarà uno stimolo per noi affrontarli, visto il loro periodo positivo»
«Prime critiche stagionali? Dispiaciuto, ma gran parte della Città ha risposto in maniera positiva. Non si può avere chiunque dalla stessa parte, ci sta che qualche 'deluso' vada oltre, fa parte del calcio. Si dimentica tutto facilmente in questo sport, ma i tranesi ci sono stati vicini. La critica costruttiva la accettiamo, ma arriva da pochissimi tifosi, non diamo loro troppa importanza, diamone piuttosto a chi vuole il bene di questa società»
