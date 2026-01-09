Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Soccer Trani-Don Uva, Moscelli: «Critiche? Pochissime, ma le accettiamo. Errato soffermarsi sul pareggio»

“Bisogna guardare all’intero percorso, che fin qui è stato straordinario”

Trani - venerdì 9 gennaio 2026 18.51
Promozione, si scende in campo per la 19esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, sempre più in vetta alla classifica e reduce da due pareggi consecutivi contro Virtus Palese e Virtus Andria, inaugura il proprio 2026 casalingo, ospitando al 'Lapi' il Don Uva, settimo. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'Comunale', con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00.

Il Don Uva, allenato da mister Carlucci, è tra le squadre più in forma del girone: lo dimostrano gli otto risultati utili consecutivi, di cui 6 vittorie e 2 pareggi, che hanno permesso ai biscegliesi di piazzarsi alla soglia dei playoff. L'ultima sconfitta risale allo scorso 9 novembre.

La Soccer Trani, d'altro canto, ha da rivendicare l'amaro e inaspettato pareggio dell'ultimo turno contro la Virtus Andria, fanalino di coda. Nonostante ciò, quel pari ha permesso ai tranesi di allungare a +13 sul secondo posto, e adesso c'è l'occasione per rifarsi, davanti ai propri tifosi.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la sfida: «Non bisogna soffermarsi sull'ultima partita, sarebbe assurdo. Bisogna guardare il percorso, che finora è stato straordinario. Siamo dispiaciuti, ci stiamo allenando al massimo, vogliamo riscattarci. Don Uva? Squadra organizzata, sarà uno stimolo per noi affrontarli, visto il loro periodo positivo»

«Prime critiche stagionali? Dispiaciuto, ma gran parte della Città ha risposto in maniera positiva. Non si può avere chiunque dalla stessa parte, ci sta che qualche 'deluso' vada oltre, fa parte del calcio. Si dimentica tutto facilmente in questo sport, ma i tranesi ci sono stati vicini. La critica costruttiva la accettiamo, ma arriva da pochissimi tifosi, non diamo loro troppa importanza, diamone piuttosto a chi vuole il bene di questa società»
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre» Calcio Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre» “Agiamo domenica dopo domenica, il girone di ritorno è complicato”
Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria Calcio Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria I tranesi, nonostante il pari inaspettato, allungano a +13
V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro» V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro» “Dovremo prima consolidare la promozione in Eccellenza. Sin qui percorso importante”
Virtus Andria-Soccer Trani, divieto di trasferta per i tifosi tranesi Virtus Andria-Soccer Trani, divieto di trasferta per i tifosi tranesi La sfida si disputerà al 'Sant'Angelo dei Ricchi'
Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione Calcio Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione Un piccolo recap del 2025 biancazzurro
Girone d’andata d’applausi, Moscelli: «È tempo di staccare la spina, torneremo ancora più affamati» Calcio Girone d’andata d’applausi, Moscelli: «È tempo di staccare la spina, torneremo ancora più affamati» “Ora ci godiamo queste vacanze natalizie, auguro a tutta la cittadinanza un sereno Natale”
La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese Dopo 16 vittorie consecutive, i tranesi pareggiano in campionato
Virtus Palese-Soccer Trani, Moscelli: «Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Colombo al Mondiale?» Virtus Palese-Soccer Trani, Moscelli: «Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Colombo al Mondiale?» “Virtus Palese squadra ostica, conosco bene i giocatori e l’allenatore”
Ferri proclamato Consigliere: «Grazie Trani, onorato del vostro sostegno»
9 gennaio 2026 Ferri proclamato Consigliere: «Grazie Trani, onorato del vostro sostegno»
Paura in via Giolitti: piovono calcinacci da un balcone, sfiorato un passante
9 gennaio 2026 Paura in via Giolitti: piovono calcinacci da un balcone, sfiorato un passante
Lavinia Group Volley Trani: ripresa del campionato in trasferta a Bari
9 gennaio 2026 Lavinia Group Volley Trani: ripresa del campionato in trasferta a Bari
1
Ufficiale: Trani fa il bis a Bari. Ciliento (PD) e Ferri (FdI) proclamati Consiglieri Regionali
9 gennaio 2026 Ufficiale: Trani fa il bis a Bari. Ciliento (PD) e Ferri (FdI) proclamati Consiglieri Regionali
Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità
9 gennaio 2026 Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità
M5S di Trani vuole vederci chiaro sui fondi revocati del PNRR e sulle parcelle liquidate
9 gennaio 2026 M5S di Trani vuole vederci chiaro sui fondi revocati del PNRR e sulle parcelle liquidate
Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado»
9 gennaio 2026 Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado»
Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora
9 gennaio 2026 Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora
Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle
9 gennaio 2026 Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle
Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni»
8 gennaio 2026 Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.