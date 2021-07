Soccer Trani, gli esordienti centrano il terzo posto del podio regionale

Nuovo importante e prestigioso traguardo per la Soccer Trani: il gruppo degli Esordienti, guidati da mister Gianni Di Leo e mister Giuseppe Povia, ha ottenuto il terzo gradino del podio regionale.Nell'ambito del torneo U13 Fair Play Elitè, tra le proposte di gioco è stata inserita anche la Grassroots Challenge, una competizione a distanza, che ha consentito ai ragazzi di mettersi in gioco con 4 sfide di carattere tecnico: "Il Guado", " i Muri", " La Trappola", "Il Giro del mondo". Queste esercitazioni tecniche sono state svolte da tutti i ragazzi in coppia, caricate sulla piattaforma Figc visibile a tutte le società d'Italia e certificate e validate in campo dalla presenza dei tecnici federali, il Prof. Salvatore Lufrano, Delegato Regionale all'Attività di Base, e il Prof. Luigi Di Franco, Delegato Provinciale all'attività di Base della Delegazione Bat.Dopo la pandemia questo torneo ha permesso a tutti i tesserati di riprendere l'attività: questo gradino del podio è stato ottenuto grazie alla costanza, alla passione, all'impegno e alla determinazione impiegati nell'affrontare e superare le tante difficoltà che si sono presentate.Un ringraziamento va al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per aver lanciato la "palla" per la ripartenza, coinvolgendo scuole calcio e settori giovanili di tutta Italia, con la speranza di non doversi più fermare e di poter tornare alla tanto desiderata normalità e vivere una stagione calcistica 2021/2022 con tante soddisfazioni.Con tanto entusiasmo la Soccer è già al lavoro per programmare i prossimi appuntamenti e la prossima stagione.