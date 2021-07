Soccer Trani, in programma un open day per le categorie juniores e under17

La Soccer ha sempre la forza e l'entusiasmo di affrontare qualsiasi sfida. Ogni anno si guarda al futuro con nuovi obiettivi da raggiungere con lo scopo di stimolare la crescita tecnica e umana di tutti i giovani atleti.Prosegue l'impegno della società nell'ambito del settore giovanile: per la prossima stagione sportiva si è deciso di puntare anche sull'allestimento di una formazione della categoria juniores, con giovanile calciatori pronti ad intraprendere una nuova esperienza ricca di novità. Un nuovo tassello da aggiungere al puzzle della crescita societaria.Per questo, nell'ottica della formazione delle squadre giovanili che parteciperanno ai campionati FIGC della prossima stagione calcistica, la Soccer organizza un torneo per le categorie juniores e under17 il 29 luglio alle ore 18.00 presso il Capirro Sport Village.Un appuntamento con lo staff qualificato della società, un'opportunità per conoscere meglio l'ambiente Soccer, per iniziare una nuova, fantastica avventura insieme.