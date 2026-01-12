Calcio
Soccer Trani, Moscelli: «Espulsioni? Abbiamo sbagliato, ma l’arbitraggio da rivedere»
“Pubblico? Parole fraintese, episodi spiacevoli che possono capitare”
Trani - lunedì 12 gennaio 2026 12.26
Soccer Trani 1-0 Don Uva: i tranesi tornano alla vittoria, in seguito ai due pareggi consecutivi contro Virtus Palese e Virtus Andria. Prestazione più negativa che positiva, decisa da una rete di Becerri, sicuramente tra i più in forma del momento, che regala ai suoi compagni il diciassettesimo successo in campionato. 53 punti in classifica, con la distanza di sicurezza di 13 lunghezze dal secondo posto che rimane dunque intatta.
La Soccer Trani, non certamente brillante come qualche settimana fa, ha bisogno di ritrovare le proprie certezze, a partire da quella mentalità che ha caratterizzato i primi mesi di stagione: nella sfida contro il Don Uva infatti, il direttore di gara ha sventolato ben tre volte il cartellino rosso nei confronti dei tranesi: due rivolti ai componenti della panchina, tra cui Pasquadibisceglie e mister Moscelli, ed uno al capitano, Giovanni Montrone.
Lo stesso Moscelli è intervenuto in conferenza stampa, commentando così la sfida del 'Lapi': «Un po' sottotono, primo tempo non all'altezza, troppi errori tecnici. Le squadre forti, anche soffrendo ed in inferiorità numerica, devono saper vincere. È una vittoria meritata, probabilmente senza espulsione avremmo creato qualcosa in più. Rosso a Montrone? Quando ci sono partite in cui la tensione è alta, basta una parola fuori posto. Iniziando dal sottoscritto, dovremmo gestire meglio, ma gli arbitri devono assolutamente migliorare nelle scelte. Sicuramente abbiamo sbagliato, ma pretendiamo anche maggior rispetto»
«Non sono soddisfatto dell'arbitraggio. Guardiamo avanti, siamo contenti della vittoria, arrivata con sacrificio. Becerri è entrato con l'atteggiamento giusto, può fare la differenza. Recuperi per la Coppa? Rientra Turitto, Morra da valutare, Fiorentino out. Faremo riposare qualcuno, vogliamo passare il turno. Pubblico? Contento di regalar loro tre punti. Qualche parola è stata fraintesa, non è stato capito il messaggio. Credo che il tempo faccia capire che persona io sia e loro hanno fatto capire a me quanta passione hanno. Possono capitare questi episodi spiacevoli, l'importante è guardarsi in faccia ed essere compatti verso l'unico obiettivo»
