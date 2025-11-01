Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Soccer Trani schiacciasassi: 0-3 al Bit Mola e nona vittoria consecutiva in campionato

Partita senza storia, decisa da Colombo, Faliero è Chiumarulo

Trani - sabato 1 novembre 2025 20.23
È una Soccer Trani semplicemente impeccabile, che fa nove su nove in campionato, battendo anche il Bit Mola con un netto 0-3 che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, la forza di questa squadra che, davanti ad oltre cinquecento tifosi, sigla la dodicesima vittoria in stagione su altrettante gare. In termini di classifica, i tranesi salgono a 27 punti, in attesa delle gare della domenica.

CRONACA - Al 'Caduti di Superga' di Mola si scende in campo per la 9^giornata di campionato: si affrontano Bit Mola e Soccer Trani. Mister Moscelli, per l'occasione, schiera lo stesso undici di Corato e San Marco, con un 3-5-2: Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Cassano in difesa. A centrocampo confermati Fiorentino, Gernone e Turitto mentre, sulle fasce, spazio a Colombo e D'Addabbo. In attacco Morra e Manzari.

Al 1' Gennaro Manzari sfiora il vantaggio, ma il palo esterno gli nega la gioia del gol. Al 3' tentativo di D'Addabbo, mancino alto. Al 14' asse Colombo-Manzari, con il '9' che impatta di testa, alto. Al 24' la miglior occasione del Trani: intervento provvidenziale di Cantalice sulla conclusione a botta sicura di Manzari. Al 32' tiro-cross insidioso di Turitto, blocca con sicurezza Cissè. Al 35' la Soccer Trani passa meritatamente in vantaggio: cross di D'Addabbo dalla fascia, la sfera termina sui piedi di Colombo che, con il destro, fulmina il portiere avversario: 0-1. Al 39' botta dalla distanza di Gernone, traiettoria alta sopra la traversa. Termina la prima frazione: tranesi avanti di una rete.

Al 65' la Soccer Trani raddoppia: punizione dalla fascia di Faliero che sorprende Cissè sul primo palo: è 0-2. Sessanta secondi più tardi i tranesi dilagano: assente la difesa del Bit Mola, ne approfittano i biancazzurri con Turitto che guida il contropiede e, al momento giusto, serve Chiumarulo che, a porta completamente sguarnita, non può sbagliare: 0-3. Continua la gestione ed il dominio dei tranesi, che non subiscono praticamente nulla. All'83' ottima uscita di Cissè per anticipare Becerri. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Bit Mola 0-3 Soccer Trani.
