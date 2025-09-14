Calcio
Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto»
Due partite e due vittorie per i tranesi, che lottano e vincono con grande carattere
Trani - domenica 14 settembre 2025 20.08
Don Uva 0-1 Soccer Trani: due vittorie su due, cinque gol fatti, zero subiti e ben 400 tifosi al seguito, in trasferta: questo il riassunto della domenica dei tranesi, vittoriosi di misura sul difficile campo del 'Ventura'. Con questo successo, visti anche i risultati dagli altri campi, Montrone e compagni si piazzano al primo posto in solitaria, a punteggio pieno, con le inseguitrici a quota quattro punti. Tanta sofferenza per i biancazzurri, che però riescono a portare a casa tutta la posta in palio, nonostante le difficoltà. Una fase difensiva più che perfetta, a partire dal giovane portiere Straziota, autore di due miracoli nel finale di gara. Il match-winner porta la firma di Lucarelli che, al settimo minuto, raccoglie l'invito di Colombo, colpendo al volo e siglando la rete del definitivo 0-1.
Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister Fabio Moscelli, analizzando la partita in questo modo: "In ogni partita bisogna entrare in campo con aggressività, umiltà e passione, ma soprattutto con il cuore. Senza questa mentalità, diventa un problema. Andati in vantaggio siamo crollati, abbiamo peccato di sufficienza. Gli avversari contro il Trani metteranno l'anima, dobbiamo capirlo subito. Rosso a Becerri? Sono cose che non devono succedere, perché ti mettono in difficoltà. Abbiamo raggiunto la vittoria anche per lui, la squadra ci ha messo spirito."
Mister Moscelli aggiunge: "Tifosi tranesi? Vi sono sincero, io posso accettare che non mi vogliono come allenatore, ma inizio ad infastidirmi quando si rivolgono alla mia famiglia. Non va bene. Voglio essere rispettato come uomo. Ho sposato questo progetto per dare anima e cuore. Coppa infrasettimanale? Ho una rosa ampia, cercheremo di qualificarci anche per dare spazio a chi ne ha meno in campionato."
Mercoledì 17 sarà infatti tempo di Coppa Italia per la Soccer Trani che sfiderà nuovamente il Don Uva, nel primo turno. Il match si disputerà al 'Di Liddo', con calcio d'inizio fissato alle ore 15:30.
