Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto»

: due vittorie su due, cinque gol fatti, zero subiti e ben 400 tifosi al seguito, in trasferta: questo il riassunto della domenica dei tranesi, vittoriosi di misura sul difficile campo del 'Ventura'. Con questo successo, visti anche i risultati dagli altri campi, Montrone e compagni si piazzano, a punteggio pieno, con le inseguitrici a quota quattro punti. Tanta sofferenza per i biancazzurri, che però riescono a portare a casa tutta la posta in palio, nonostante le difficoltà., a partire dal giovane portiere Straziota, autore di due miracoli nel finale di gara.che, al settimo minuto, raccoglie l'invito di Colombo, colpendo al volo e siglando la rete del definitivo 0-1.Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister, analizzando la partita in questo modo: "In ogni partita bisogna entrare in campo con aggressività, umiltà e passione, ma soprattutto con il cuore. Senza questa mentalità, diventa un problema. Andati in vantaggio siamo crollati, abbiamo peccato di sufficienza.Rosso a Becerri? Sono cose che non devono succedere, perché ti mettono in difficoltà. Abbiamo raggiunto la vittoria anche per lui, la squadra ci ha messo spirito."Mister Moscelli aggiunge: "Tifosi tranesi? Vi sono sincero, io posso accettare che non mi vogliono come allenatore,. Non va bene.. Ho sposato questo progetto per dare anima e cuore. Coppa infrasettimanale? Ho una rosa ampia, cercheremo di qualificarci anche per dare spazio a chi ne ha meno in campionato."Mercoledì 17 sarà infatti tempo di Coppa Italia per la Soccer Trani che sfiderà nuovamente il Don Uva, nel primo turno. Il match si disputerà al 'Di Liddo', con calcio d'inizio fissato alle ore 15:30.