Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto»

Due partite e due vittorie per i tranesi, che lottano e vincono con grande carattere

Trani - domenica 14 settembre 2025 20.08
Don Uva 0-1 Soccer Trani: due vittorie su due, cinque gol fatti, zero subiti e ben 400 tifosi al seguito, in trasferta: questo il riassunto della domenica dei tranesi, vittoriosi di misura sul difficile campo del 'Ventura'. Con questo successo, visti anche i risultati dagli altri campi, Montrone e compagni si piazzano al primo posto in solitaria, a punteggio pieno, con le inseguitrici a quota quattro punti. Tanta sofferenza per i biancazzurri, che però riescono a portare a casa tutta la posta in palio, nonostante le difficoltà. Una fase difensiva più che perfetta, a partire dal giovane portiere Straziota, autore di due miracoli nel finale di gara. Il match-winner porta la firma di Lucarelli che, al settimo minuto, raccoglie l'invito di Colombo, colpendo al volo e siglando la rete del definitivo 0-1.

Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister Fabio Moscelli, analizzando la partita in questo modo: "In ogni partita bisogna entrare in campo con aggressività, umiltà e passione, ma soprattutto con il cuore. Senza questa mentalità, diventa un problema. Andati in vantaggio siamo crollati, abbiamo peccato di sufficienza. Gli avversari contro il Trani metteranno l'anima, dobbiamo capirlo subito. Rosso a Becerri? Sono cose che non devono succedere, perché ti mettono in difficoltà. Abbiamo raggiunto la vittoria anche per lui, la squadra ci ha messo spirito."

Mister Moscelli aggiunge: "Tifosi tranesi? Vi sono sincero, io posso accettare che non mi vogliono come allenatore, ma inizio ad infastidirmi quando si rivolgono alla mia famiglia. Non va bene. Voglio essere rispettato come uomo. Ho sposato questo progetto per dare anima e cuore. Coppa infrasettimanale? Ho una rosa ampia, cercheremo di qualificarci anche per dare spazio a chi ne ha meno in campionato."

Mercoledì 17 sarà infatti tempo di Coppa Italia per la Soccer Trani che sfiderà nuovamente il Don Uva, nel primo turno. Il match si disputerà al 'Di Liddo', con calcio d'inizio fissato alle ore 15:30.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva Tanta sofferenza per i tranesi che, alla fine, riescono a portarla a casa: termina 0-1 al Ventura
Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo» Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo» Prima trasferta stagionale: appuntamento domenica alle ore 11:00, stadio ‘Ventura’
La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo» La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo» Esordio da incorniciare per i tranesi, davanti ad una cornice di pubblico meravigliosa
Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria In rete per i tranesi Gernone, Manzari, Colombo e Becerri
Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti» Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti» L’attesa è terminata: appuntamento domenica alle ore 15:30, stadio 'Comunale'
Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani Una tribuna gremita in ogni ordine di posto per accogliere i tranesi
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza! Calcio Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza! Appuntamento alle 20:30, stadio ‘Comunale’ di Trani
Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4 Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4 In rete per i tranesi Morra, Becerri e Chiumarulo, autore di una doppietta
Il Gruppo Scout Trani 1 saluta don Enzo: «Guida e compagno di cammino, la nostra storia è intrecciata alla tua»
14 settembre 2025 Il Gruppo Scout Trani 1 saluta don Enzo: «Guida e compagno di cammino, la nostra storia è intrecciata alla tua»
È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva
14 settembre 2025 È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva
Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025
14 settembre 2025 Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025
Aziende della Bat premiate alla Camera dei Deputati
14 settembre 2025 Aziende della Bat premiate alla Camera dei Deputati
A Trani i più piccoli “imparano a pedalare”
14 settembre 2025 A Trani i più piccoli “imparano a pedalare”
Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito
13 settembre 2025 Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito
Settant'anni senza Don Pasquale Uva: il suo sogno vive ancora
13 settembre 2025 Settant'anni senza Don Pasquale Uva: il suo sogno vive ancora
Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
13 settembre 2025 Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto "
13 settembre 2025 Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto"
Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani
13 settembre 2025 Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.