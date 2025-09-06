Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti»

Questo giorno sembrava non arrivare mai, ma eccoci qui:, che esordirà in casa contro la Virtus Andria. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.30. Per l'occasione, il settore della gradinata sarà in capienza ridotta, e limitato esclusivamente agli abbonati, a cui si aggiungeranno circa ottanta tifosi. Saranno invece regolarmente aperte la tribuna superiore ed inferiore. Si preannuncia un ambiente caldo, e ricco di passione, per l'inizio ufficiale della stagione. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti il mister,, e il direttore generale,. Ecco le principali dichiarazioni.: "Sono contento della preparazione, siamo pronti per affrontare la prima di campionato. Da domenica si fa sul serio.? Non nascondo che sono dispiaciuto, ma mi ritengo un professionista. Vado oltre,. È la prima volta che mi capita, subire dei fischi durante una presentazione, è una motivazione in più per far bene. Il campo sarà giudice supremo? Sì, percepisco già un'intensità diversa, adesso c'è l'obiettivo della partita., rispettando sempre gli avversari. Formazione? Ho la fortuna di avere quindici, sedici titolari. In campo andrà il miglior undici, in base a quello che vedrò in allenamento. Non sarà facile tenere in panchina alcuni giocatori, ma è positivo avere questo problema.a questo proposito.": "Ringrazio tutta la gente accorsa per la presentazione. L'auspicio è vederne ancora di più, a partire da domenica. Il mio ringraziamento va alla società, e a tutti gli imprenditori locali che ci stanno aiutando. Ci sono tutti i presupposti per far bene, ma nel calcio non conta la cifra che spendi, o che giocatori compri. Gradinata soldout in pochi minuti? È stato emozionante., di restare uniti come ci hanno dimostrato,che stiamo risolvendo. Tuttavia, anche in capienza ridotta ci aspettiamo ildella cittadinanza."