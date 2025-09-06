Calcio
Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti»
L’attesa è terminata: appuntamento domenica alle ore 15:30, stadio 'Comunale'
Trani - sabato 6 settembre 2025 11.06
Questo giorno sembrava non arrivare mai, ma eccoci qui: domenica ci sarà il debutto ufficiale della nuova Soccer Trani, che esordirà in casa contro la Virtus Andria. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.30. Per l'occasione, il settore della gradinata sarà in capienza ridotta, e limitato esclusivamente agli abbonati, a cui si aggiungeranno circa ottanta tifosi. Saranno invece regolarmente aperte la tribuna superiore ed inferiore. Si preannuncia un ambiente caldo, e ricco di passione, per l'inizio ufficiale della stagione. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti il mister, Fabio Moscelli, e il direttore generale, Leo Scaringi. Ecco le principali dichiarazioni.
Fabio Moscelli: "Sono contento della preparazione, siamo pronti per affrontare la prima di campionato. Da domenica si fa sul serio. Fischi? Non nascondo che sono dispiaciuto, ma mi ritengo un professionista. Vado oltre, il mio obiettivo è trasformare quei fischi in applausi. È la prima volta che mi capita, subire dei fischi durante una presentazione, è una motivazione in più per far bene. Il campo sarà giudice supremo? Sì, percepisco già un'intensità diversa, adesso c'è l'obiettivo della partita. Cercheremo di vincere tutte le partite, rispettando sempre gli avversari. Formazione? Ho la fortuna di avere quindici, sedici titolari. In campo andrà il miglior undici, in base a quello che vedrò in allenamento. Non sarà facile tenere in panchina alcuni giocatori, ma è positivo avere questo problema. Ringrazio la società a questo proposito."
Leo Scaringi: "Ringrazio tutta la gente accorsa per la presentazione. L'auspicio è vederne ancora di più, a partire da domenica. Il mio ringraziamento va alla società, e a tutti gli imprenditori locali che ci stanno aiutando. Ci sono tutti i presupposti per far bene, ma nel calcio non conta la cifra che spendi, o che giocatori compri. Gradinata soldout in pochi minuti? È stato emozionante. Chiediamo ai tifosi pazienza, di restare uniti come ci hanno dimostrato, è una situazione passeggera che stiamo risolvendo. Tuttavia, anche in capienza ridotta ci aspettiamo il massimo supporto della cittadinanza."
