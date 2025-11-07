Soccer Trani
Calcio

Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo»

“Manto erboso? Non è in condizione perfette. Limita il nostro modo di giocare”

Trani - venerdì 7 novembre 2025 18.03
Promozione, si scende in campo per la 10^giornata del campionato di Promozione: la capolista indiscussa Soccer Trani ospita la Virtus Bisceglie, decima in graduatoria e reduce da sei risultati utili consecutivi. La sfida si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio fissato alle ore 14.30. Nessuna novità nel settore caldo dello stadio: in gradinata infatti, sono confermati 400 tagliandi (polverizzati in pochissimo tempo), oltre agli abbonati.

La Virtus Bisceglie, allenata da mister Lionetti, sta vivendo un periodo più che positivo: tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei gare, con 12 punti collezionati sin qui in campionato, due in più dalla zona play-out. La Soccer Trani, invece, è una macchina perfetta: nove vittorie su nove, 27/27 in graduatoria, 24 reti realizzate e solamente due subite, dunque miglior attacco e difesa dell'intero girone.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli: «Percorso? Stiamo facendo qualcosa di straordinario. I commenti, la stampa, i complimenti arrivano da ovunque. È importante sottolineare che, nonostante questa positività, non abbiamo ancora fatto nulla. Il cammino è ancora lunghissimo, bisogna lavorare con umiltà e professionalità. Chiumarulo? Quando lo metto in campo, si fa sempre trovare pronto, così come tutti i suoi compagni. Posso contare su venticinque titolari, sono tutti affidabili»

«Manto erboso? Sta migliorando, non è in condizioni perfette. Non ci aiuta per il nostro tipo di gioco. Morra possibile partente? Smentisco categoricamente. Non sta giocando ai suoi livelli, ma sicuramente sarà determinante anche quest'anno. Sono soddisfatto di tutti i ragazzi, non penso a sostituire nessuno. Spero di chiudere la stagione con tutti quelli con cui abbiamo iniziato»

Parola anche al portiere, Saverio Straziota: «Il feeling con la piazza è positivo, qui mi sto trovando benissimo. Impatto rispetto a Mola? La scorsa stagione ho vissuto un momento complicato, quest'anno mi sono imposto di volermi riscattare. Io il meno battuto del campionato? È un obiettivo personale, ma in secondo piano rispetto a quello della squadra»
