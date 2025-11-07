Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo»

Promozione, si scende in campo per la 10^giornata del campionato di Promozione: la capolista indiscussaospita la, decima in graduatoria e reduce da sei risultati utili consecutivi. La sfida si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio fissato alle ore. Nessuna novità nel settore caldo dello stadio: in gradinata infatti, sono confermati 400 tagliandi (polverizzati in pochissimo tempo), oltre agli abbonati.La Virtus Bisceglie, allenata da mister Lionetti, sta vivendo un periodo più che positivo: tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei gare, con 12 punti collezionati sin qui in campionato, due in più dalla zona play-out. La Soccer Trani, invece, è una macchina perfetta: nove vittorie su nove, 27/27 in graduatoria, 24 reti realizzate e solamente due subite, dunque miglior attacco e difesa dell'intero girone.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister: «Percorso? Stiamo facendo qualcosa di. I commenti, la stampa, i complimenti arrivano da ovunque. È importante sottolineare che, nonostante questa positività,. Il cammino è ancora lunghissimo, bisogna lavorare con umiltà e professionalità. Chiumarulo? Quando lo metto in campo, si fa sempre trovare pronto, così come tutti i suoi compagni. Posso contare su venticinque titolari,erboso? Sta migliorando, non è in condizioni perfette.per il nostro tipo di gioco.possibile partente?categoricamente. Non sta giocando ai suoi livelli, ma sicuramente sarà determinante anche quest'anno. Sono soddisfatto di tutti i ragazzi, non penso a sostituire nessuno. Spero di chiudere la stagione con tutti quelli con cui abbiamo iniziato»Parola anche al portiere, Saverio: «Il feeling con la piazza è positivo, qui mi sto trovando benissimo. Impatto rispetto a Mola? La scorsa stagione ho vissuto un momento complicato, quest'anno mi sono imposto di volermi. Io il meno battuto del campionato? È un obiettivo personale, ma in secondo piano rispetto a quello della squadra»