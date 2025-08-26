Soccer Trani
Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4

In rete per i tranesi Morra, Becerri e Chiumarulo, autore di una doppietta

Trani - martedì 26 agosto 2025 19.37
Vince e convince la Soccer Trani di Fabio Moscelli: sul sintetico del 'Comunale' di Alberobello i tranesi battono sul risultato di 1-4 l'Arboris Belli, società di Promozione. In gol per i biancazzurri Morra, Becerri e Chiumarulo, autore di una doppietta.

Terzo test amichevole per la Soccer Trani: al 'Comunale' di Alberobello i tranesi affrontano l'Arboris Belli, società di Promozione. Mister Moscelli si affida al solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, Stella, Montrone e Cassano in difesa. In mediana spazio a Faliero, Turitto e Lucarelli mentre, sulle fasce, agiscono Dadabbo e Becerri. In attacco spazio a Morra e Manzari.

Avvio sprint della Soccer Trani, che passa subito in vantaggio: cross preciso di Daddabbo per Morra che, da pochi metri, non può sbagliare: 0-1. Al 15' Lucarelli, a tu per tu con il portiere avversario, viene contrastato, fallo non ravvisato dall'arbitro. Al 20' tentativo di Montrone, colpo di testa centrale che non impensierisce il portiere avversario. Tre minuti più tardi arriva il raddoppio dei tranesi: inserimento offensivo di Becerri che, da pochi metri, scavalca il portiere con un preciso pallonetto: 0-2. Al 29' opportunità per Manzari, che non riesce però a concretizzare. Sessanta secondi più tardi botta dalla distanza di Becerri, respinta. Al 36' destro a giro di Manzari, che termina al lato. La prima frazione termina con il doppio vantaggio della Soccer Trani.

All'inizio della seconda frazione, Moscelli opta per diverse forze fresche. Subito un'occasione in contropiede per i tranesi, che però non riescono a concludere verso la porta. Al 50' ripartenza letale della Soccer Trani, condotta da Becerri che, al momento giusto, serve Chiumarulo che però svirgola la sfera da buona posizione. Al 54' l'Arboris Belli accorcia le distanze: diagonale preciso dell'esterno di casa, trafitto Stella: 1-2. Due minuti più tardi, la Soccer Trani cala il tris: manovra offensiva che libera Chiumarulo alla conclusione ravvicinata: 1-3. Al 65' Turitto avrebbe una buona opportunità, ma il suo destro è troppo debole. Al 73' la Soccer Trani centra l'1-4: cross preciso ed affilato di Del Rosso per Chiumarulo che, di testa, trafigge l'estremo difensore avversario. Il match termina così: Arboris Belli 1-4 Soccer Trani.
