Sport di tutti: al progetto aderisce anche l'Athletic Club - Pescara Academy Trani

L' Athletic Club - Pescara Academy Trani , che svolge la sua attività nella propaganda ed insegnamento dei giusti e corretti valori del gioco del Calcio, ha aderito al progetto nazionale "Sport di Tutti". Questo darà la possibilità a bambini/e, non ancora iscritti o tesserati per alcuna società, di svolgere attività sportiva gratuitamente. È un supporto alle famiglie con difficoltà economiche che non riescono ad iscrivere il proprio figlio/a a corsi sportivi pomeridiani.Sport di tutti è un programma per l'accesso gratuito allo sport, un modello d'intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L'obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui. Sport di tutti è promosso da Sport e salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima fase, a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.- 2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane- Copertura assicurativa sugli infortuni per tutti i partecipanti- Servizio di navetta nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi con mezzi pubblici, tramite espressa autorizzazione delle Strutture Territoriali- Programma di attività diversificato per fasce d'età:• dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base• dai 9 ai 14 anni: attività polivalente pre-sportiva e attività sportiva• dai 15 ai 18 anni: attività sportiva- Presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in caso di situazioni di disabilità.1) fascia età 5-18 anni;2) dichiarazione ISEE, riferita all'anno 2018, attestante il reddito familiare.La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 17 dicembre fino alle ore 16.00 del 31 gennaio 2020 chiamando al numero: 3452704333 (Segreteria Athletic Club) o tramite pagina facebook.