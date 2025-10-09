Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani

Domenica 12 ottobre si scende in campo per la 6^giornata del campionato di Promozione, con lapronta a confermare la vetta contro il. Il match si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio alle ore 15:30. Si attendevano, per l'occasione, importanti e speranzose novità per quanto riguarda lama, anche per questa volta, la situazione rimane bloccata: si procederà con la, come comunicato dalla stessa società tranese che, prima tramite il presidente Pace e successivamente con un messaggio sui propri canali social, ha espresso tutto il proprio disappunto.Queste le parole di patron, in risposta ad un commento di un tifoso che, in tutta sincerità, ha voluto far comprendere alla società, e di conseguenza a chi di superiore, quanto sia fondamentale riavere il settore pienamente agibile: «, mettendo a disposizione tecnici di livello ma, l'ultimo tratto di strada, deve essere compiuto dall'Amministrazione e dalle Istituzioni preposte a garantire la sicurezza. Noi siamo pronti, ma. Forse questa è una di quelle partite che si vincono in maniera sofferta, magari non subito, ma presto la vinceremo, anche questa…»A seguire le parole della, in un comunicato ufficiale pubblicato in mattinata: «L'incontro con l'Amministrazione non ha portato all'esito sperato, nonostante il lavoro incessante portato avanti in questi mesi., perché avremmo voluto vedere lo stadio pieno ma, allo stesso tempo, comprendiamo che la sicurezza di tutti sia al primo posto. Abbiamo fatto ciò che era nelle nostre possibilità, coinvolgendo tecnici e predisponendo progetti ma, purtroppo,.»Per la sfida di domenica, dunque, saranno emessi in gradinata. Inoltre, in tribuna, onde evitare sovraffollamento, si procederà con la tracciatura degli ingressi, senza eccezioni.