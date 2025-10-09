Soccer Trani
Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani

"È una notizia che ci rattrista, come società abbiamo fatto il massimo"

Trani - giovedì 9 ottobre 2025 20.57
Domenica 12 ottobre si scende in campo per la 6^giornata del campionato di Promozione, con la Soccer Trani pronta a confermare la vetta contro il Borgorosso Molfetta. Il match si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio alle ore 15:30. Si attendevano, per l'occasione, importanti e speranzose novità per quanto riguarda la gradinata ma, anche per questa volta, la situazione rimane bloccata: si procederà con la capienza ridotta, come comunicato dalla stessa società tranese che, prima tramite il presidente Pace e successivamente con un messaggio sui propri canali social, ha espresso tutto il proprio disappunto.

Queste le parole di patron Pace, in risposta ad un commento di un tifoso che, in tutta sincerità, ha voluto far comprendere alla società, e di conseguenza a chi di superiore, quanto sia fondamentale riavere il settore pienamente agibile: «Lato societario abbiamo predisposto tutto quello che era necessario, mettendo a disposizione tecnici di livello ma, l'ultimo tratto di strada, deve essere compiuto dall'Amministrazione e dalle Istituzioni preposte a garantire la sicurezza. Noi siamo pronti, ma la palla è nel campo di chi deve approvare. Forse questa è una di quelle partite che si vincono in maniera sofferta, magari non subito, ma presto la vinceremo, anche questa…»

A seguire le parole della società, in un comunicato ufficiale pubblicato in mattinata: «L'incontro con l'Amministrazione non ha portato all'esito sperato, nonostante il lavoro incessante portato avanti in questi mesi. È una notizia che ci rattrista, perché avremmo voluto vedere lo stadio pieno ma, allo stesso tempo, comprendiamo che la sicurezza di tutti sia al primo posto. Abbiamo fatto ciò che era nelle nostre possibilità, coinvolgendo tecnici e predisponendo progetti ma, purtroppo, non tutti viaggiano alla stessa velocità

Per la sfida di domenica, dunque, saranno emessi in gradinata 150 biglietti, oltre agli abbonati, a cui si andranno ad aggiungere 50 tagliandi esclusivamente per donne e bambini. Inoltre, in tribuna, onde evitare sovraffollamento, si procederà con la tracciatura degli ingressi, senza eccezioni.
