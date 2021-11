Successo per la prima edizione del Capirro Sport Village

A fare da sfondo alla prima edizione del Capirro Sport Village Cup, torneo organizzato da F.L. Tornei in collaborazione con la Soccer Trani, svoltasi domenica 7 novembre sono stati i campi del Capirro Sport Village, "quartier generale" della società tranese: tantissime squadre provenienti da tutta la Puglia si sono confrontate in una lunga e piacevole giornata di calcio.La Soccer ha schierato tutte le categorie, dai Piccoli amici 2014-2015 agli Esordienti 2009-2010, passando per i primi calci 2013 e i pulcini 2011-2012.Tutti i ragazzi hanno ben figurato uscendo a testa alta da questo torneo, giocando e divertendosi dentro e fuori dal campo. In casa Soccer sono arrivati un meritato primo posto con la categoria Pulcini 2011/2012 guidati da mister Davide Stella e un meritato secondo posto con la categoria Pulcini 2012 di mister Daniele Barbato.Una giornata intera di calcio, lavoro, divertimento e condivisione che ha assunto i contorni di un vero e proprio evento socializzante di cui tutti abbiamo sentito la mancanza e che ha racchiuso in una fantastica cornice di pubblico tantissime emozioni.Un vero successo grazie alla perfetta organizzazione curata da F.L.Tornei.Un ringraziamento va all' instancabile staff della Soccer, ma soprattutto ai protagonisti di questa "maratona calcistica": tutti i meravigliosi piccoli calciatori che sanno sempre regalare tante emozioni, sorrisi sempre nel segno della magia del calcio.Entusiasmo, passione, voglia di stare insieme non finiscono mai in questa meravigliosa giornata ha vinto lo sport!