Terza Categoria, la Polisportiva consolida il primato in classifica. Sconfitta interna per l’Asd Trani

Si è conclusa la nona giornata del campionato di Terza Categoria - Girone Bat: sorride solamente una delle due tranesi impegnate domenica. Vittoria tennistica della Polisportiva di Abruzzese che consolida il primato in classifica. L'Asd Trani perde invece lo scontro diretto contro la Virtus Andria, scendendo così al terzo posto in classifica.. Il match si è disputato al 'Petrone'. In vantaggio ci andranno i padroni di casa, ma dopodiché ci pensa il solito Garbetta a ripristinare la parità. Da qui in poi è dominio puro per i biancazzurri che completano la rimonta con la prima rete di giornata di Desimine, seguito da De Lellis, bravo a siglare la rete dell'1-3 con cui si andrà a riposo. Nella ripresa continua lo show della Polisportiva: Desimine cala il poker e anche la manita, trovando dunque prima la doppietta, e poco dopo la tripletta personale. Nel finale a segno anche Terrevoli.. In vantaggio ci andranno i tranesi, ma gli ospiti pareggiano i conti prima del termine del primo tempo, terminato 1-1. Nella ripresa, gli andriesi completano la rimonta, ma Anastasia ripristina l'equilibrio siglando il 2-2. Nuovo vantaggio della Virtus, e nuovamente pareggio ancora di Anastasia. Il match sembra essere destinato al tre-a-tre finale, ma in pieno recupero viene assegnato un penalty agli ospiti, realizzato da Memeo, che firma la rete del definitivo 3-4.CLASSIFICAVirtus Andria 18Trinitapoli 14Borgovilla 12Virtus Molfetta 10New Carpediem 8Atletico Bisceglie 3