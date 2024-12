Terza Categoria, la Polisportiva vince lo scontro diretto e si prende il primo posto. Manita dell’Asd Trani

Sorrisi, gol ma soprattuto spettacolo per le due società tranesi impegnate nel campionato di Terza Categoria:sul sintetico del Capirro Sport Village. I tranesi adesso sono a quota 12 punti in campionato, ma soprattutto guidano il gruppo in solitaria, a +3 dalle inseguitrici. Gli uomini di Terrevoli sembrano aver ormai ingranato la marcia, e lo dimostrano le prestazioni messe in campo nelle ultime settimane, che sono valse la. Il match, disputatosi al Capirro Sport Village, non ha sicuramente deluso le aspettative, regalando ben otto reti. Con questi tre punti, i tranesi salgono al sesto posto in classifica a quota 6 punti.Le due squadre tranesi torneranno in campo tra due settimane, domenica 15 dicembre: la Polisportiva affronterà il fanalino di coda Atletico Bisceglie, mentre l'Asd Trani se la vedrà con la vice-capolista Virtus Molfetta.CLASSIFICAPOLISPORTIVA 12VIRTUS MOLFETTA 9BORGOVILLA 9VIRTUS ANDRIA 9NEW CARPEDIEM 7ASD TRANI 6TRINITAPOLI 6ATLETICO BISCEGLIE 0