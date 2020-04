Tifosi del Trani incendiati di passione per il possibile matrimonio con il presidente Danilo Quarto

In un periodo legittimamente contrassegnato dalla preoccupazione derivante dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta affrontando, il calcio rappresenta indubbiamente (ed ancor più del solito) una valvola di sfogo ed un autentico ponte di ottimismo verso il futuro. La città di Trani non sfugge alla "regola" ed infatti negli ultimi giorni la febbre calcistica ha contagiato l'intero popolo biancazzurro che, reduce da annate infarcite di delusioni di ogni tipo, ha iniziato ad intravedere spiragli di luce almeno per quanto riguarda lo sport più amato.Da qualche settimana si vocifera di un possibile matrimonio fra il club adriatico e Danilo Quarto, ambizioso presidente della United Sly Bari (compagine di Promozione reduce da tre tornei consecutivi vinti e, al netto dello stop forzato, in procinto di aggiudicarsi il quarto campionato di fila con la concreta ipotesi di un trionfo in Coppa Italia di categoria) che ha manifestato l'intenzione di cimentarsi in piazze desiderose di ritornare a recitare ruoli di primo piano, proposito che evidentemente collima con le aspirazioni della realtà tranese. Quarto, inoltre, è costretto a scontrarsi con l'indifferenza dei baresi il cui pensiero è unicamente rivolto al sodalizio di Luigi De Laurentiis - attualmente impegnato nel tentativo di riconquistare la serie B - per cui ha ulteriormente avvertito la necessità del sostegno di una tifoseria massiccia e calorosa, a maggior ragione in considerazione delle difficoltà del massimo torneo regionale pugliese.Nel corso di interviste rilasciate sui canali social e su emittenti televisive locali, il numero uno della Sly ha pubblicamente dichiarato l'ammirazione per Trani sottolineando il sogno di restituire il calcio professionistico ad una città che non calca quei palcoscenici da ben 25 anni: ciò è bastato per incendiare di passione i supporters biancazzurri che hanno letteralmente tempestato Quarto di messaggi e telefonate conoscendo, tra l'altro, la serietà e l'oculata programmazione dell'eventuale futuro presidente. Nelle ultime ore il fotografo ufficiale della United Sly, il tranese Sergio Porcelli, ha creato un gruppo su Facebook che in un batter d'occhio ha totalizzato diverse centinaia di membri testimoniando ulteriormente l'affetto e l'ardore di un ambiente che non aspetta altro che voltare definitivamente pagina.Danilo Quarto ha testualmente ringraziato i tifosi tramite social "Il calore e l'affetto che ci state trasmettendo è unico e contagioso. Grazie a tutta Trani!!!" e, in attesa di un imminente colloquio telefonico con il sindaco Amedeo Bottaro per definire meglio i contorni della faccenda, ha già ottenuto un risultato ragguardevole: far rinascere l'entusiasmo, per il momento solo dal punto di vista virtuale, in una piazza mortificata da gestioni societarie scellerate e caratterizzate da improvvisazione.La Vigor, intanto, ha comunicato di voler dar seguito alla propria attività nel campionato 2020-21 non tralasciando l'ipotesi di un ripescaggio in serie D ma, ormai, l'attenzione dei sostenitori tranesi è interamente rivolta al nuovo progetto in cantiere: la Sly, infatti, sarebbe una realtà a sé stante non fondendosi con il sodalizio di Mauro Lanza poiché Quarto ed il proprio staff effettuerebbero un trasferimento del titolo da San Pio a Trani mantenendo il posto riservato alle neopromosse.