Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0

I tranesi salgono a 60 punti, mantenendo il +16

Trani - domenica 1 febbraio 2026 17.57
La Soccer Trani non va oltre lo 0-0, nell'attesissimo match contro il Noicattaro. Al 'Lapi' regna e vince l'equilibrio. Con questo pareggio, i tranesi salgono a quota 60 punti in classifica, mantenendo intatto il distacco di 16 punti dal secondo posto, occupato dal San Marco.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 22esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Noicattaro. Per l'occasione, mister Moscelli, sostituito da Colella, schiera un 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa Cassano, Montrone e Stella. In mediana spazio a Gernone, Prekducaj e Turitto mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e D'Addabbo. In attacco Becerri e Manzari.

Al 5' squillo del Noicattaro, con il mancino masticato di Tuttisanti. Al 7' errore in fase d'impostazione di Turitto, la sfera termina sui piedi di Fieroni che calcia però largo. Al 17' tiro-cross insidioso di Turitto, respinge con sicurezza Colagrande. Tre minuti più tardi cross perfettamente battuto dai tranesi, colpo di testa di Montrone che sfiora lo specchio di porta. Al 27' Tuttisanti disegna una traiettoria su calcio piazzato, vola Straziota, che respinge in corner. Partita piuttosto equilibrata, proprio come previsto. Al 36' ci prova Fieroni su punizione dal limite, destro che sorvola la traversa. Al 38' gran parata di Colagrande sul tiro di Gernone. Termina 0-0 la prima frazione.

Al 62' intervento provvidenziale di Gernone, abile a bloccare il contropiede del Noicattaro. Due minuti più tardi conclusione di Prekducaj che termina sulla traversa. Al 69' ennesima ripartenza a campo aperto degli ospiti, Rizzi blocca tutto con un'entrata perfetta su Daddabbo. Al 76' ancora Colagrande protagonista, questa volta sul colpo di testa di Chiumarulo. Al 79' incursione di Lucarelli, mancino alto di poco. Termina così: Soccer Trani 0-0 Noicattaro.
  • soccer trani
