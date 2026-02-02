Calcio
Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…»
“Rigore netto non fischiato, siamo penalizzati nuovamente”
Trani - lunedì 2 febbraio 2026
Soccer Trani 0-0 Noicattaro: i tranesi, con questo pareggio, proseguono il proprio conto alla rovescia verso la matematica certezza, che significherebbe promozione in Eccellenza. Nonostante il pari, i biancazzurri rafforzano il proprio distacco di 16 lunghezze sul secondo posto, sempre occupato dal San Marco.
Ben 60 i punti in classifica per i biancazzurri, frutto di 19 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. C'è un dato che risalta agli occhi: contro il Noicattaro, il Trani non ha trovato la rete per la prima volta in stagione, e questo la dice lunga sulla forza e la determinazione di questa squadra. Al termine del match, è intervenuto in conferenza stampa mister Moscelli. Queste le sue dichiarazioni:
"Tanti errori nei passaggi decisivi, potevamo essere più precisi. Siamo dispiaciuti, è la prima partita senza reti ed il primo pareggio casalingo. Il distacco dalla seconda è rimasto intatto, va bene così. Siamo concentrati sull'obiettivo. Il campo pesante non ci ha aiutato, specialmente in fase di costruzione. Ci ha penalizzato un po', specialmente in questo tipo di gare. Sbavature difensive? Può capitare qualche errore, potevamo essere più attenti e concentrati"
"Sottolineo: ci manca un rigore netto, è il secondo episodio consecutivo in casa. La scorsa settimana su Colombo, quest'oggi per un fallo di mano non ravvisato dall'arbitro sul colpo di testa di Chiumarulo. Siamo penalizzati, ma andiamo avanti. Sono soddisfatto per l'atteggiamento dei subentrati"
"Mister Sisto ha parlato di tre punti persi per loro? Abbiamo visto due partite diverse. Loro hanno costruito occasioni su errori nostri. Il pareggio è il risultato più giusto. Vedere il Noicattaro festeggiare a fine partita, per poi guardare la classifica, deve farci capire quanto straordinariamente stiamo lavorando. Fare un punto contro di noi per le avversarie, significa vincere. Noi guardiamo al nostro obiettivo, la promozione in Eccellenza"
