Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…»

“Rigore netto non fischiato, siamo penalizzati nuovamente”

Trani - lunedì 2 febbraio 2026
Soccer Trani 0-0 Noicattaro: i tranesi, con questo pareggio, proseguono il proprio conto alla rovescia verso la matematica certezza, che significherebbe promozione in Eccellenza. Nonostante il pari, i biancazzurri rafforzano il proprio distacco di 16 lunghezze sul secondo posto, sempre occupato dal San Marco.

Ben 60 i punti in classifica per i biancazzurri, frutto di 19 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. C'è un dato che risalta agli occhi: contro il Noicattaro, il Trani non ha trovato la rete per la prima volta in stagione, e questo la dice lunga sulla forza e la determinazione di questa squadra. Al termine del match, è intervenuto in conferenza stampa mister Moscelli. Queste le sue dichiarazioni:

"Tanti errori nei passaggi decisivi, potevamo essere più precisi. Siamo dispiaciuti, è la prima partita senza reti ed il primo pareggio casalingo. Il distacco dalla seconda è rimasto intatto, va bene così. Siamo concentrati sull'obiettivo. Il campo pesante non ci ha aiutato, specialmente in fase di costruzione. Ci ha penalizzato un po', specialmente in questo tipo di gare. Sbavature difensive? Può capitare qualche errore, potevamo essere più attenti e concentrati"

"Sottolineo: ci manca un rigore netto, è il secondo episodio consecutivo in casa. La scorsa settimana su Colombo, quest'oggi per un fallo di mano non ravvisato dall'arbitro sul colpo di testa di Chiumarulo. Siamo penalizzati, ma andiamo avanti. Sono soddisfatto per l'atteggiamento dei subentrati"

"Mister Sisto ha parlato di tre punti persi per loro? Abbiamo visto due partite diverse. Loro hanno costruito occasioni su errori nostri. Il pareggio è il risultato più giusto. Vedere il Noicattaro festeggiare a fine partita, per poi guardare la classifica, deve farci capire quanto straordinariamente stiamo lavorando. Fare un punto contro di noi per le avversarie, significa vincere. Noi guardiamo al nostro obiettivo, la promozione in Eccellenza"
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0 Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0 I tranesi salgono a 60 punti, mantenendo il +16
Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego” Calcio Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego” Finalmente ci siamo: capienza aumentata a 750 spettatori
Trani-Noicattaro, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Mercato senza operazioni? Orgoglioso» Trani-Noicattaro, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Mercato senza operazioni? Orgoglioso» “Vogliamo continuare a provare belle emozioni”
È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita» Calcio È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita» “Distacco importante, ma l’obiettivo bisogna portarlo al termine”
Cassano e Becerri firmano il successo della Soccer Trani: 2-0 all’Apricena Calcio Cassano e Becerri firmano il successo della Soccer Trani: 2-0 all’Apricena I tranesi salgono a 59 punti in classifica
Soccer Trani-Apricena, Moscelli: «Continuiamo con umiltà. Squalifica? Nessuna novità» Calcio Soccer Trani-Apricena, Moscelli: «Continuiamo con umiltà. Squalifica? Nessuna novità» “Fin quando non c’è la matematica, dobbiamo continuare a ragionare con umiltà e rispetto”
Soccer Trani, Colella: «Fantastici. Adesso chiediamo il massimo supporto della città» Soccer Trani, Colella: «Fantastici. Adesso chiediamo il massimo supporto della città» “Sarebbe bello vedere lo stadio sempre più pieno, più caloroso, è uno stimolo ulteriore per noi”
La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16 La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16 Successo pesantissimo: firme di Stella, Manzari e Chiumarulo
Refezione scolastica, in vigore le nuove tariffe 2026: più agevolazioni per le famiglie
2 febbraio 2026 Refezione scolastica, in vigore le nuove tariffe 2026: più agevolazioni per le famiglie
Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti»
2 febbraio 2026 Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti»
Il vintage che conquista: a Trani grande successo per il mercato di antiquariato e modernariato
2 febbraio 2026 Il vintage che conquista: a Trani grande successo per il mercato di antiquariato e modernariato
Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città»
2 febbraio 2026 Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città»
Adriatica Trani supera Elle Group Altamura: vittoria in rimonta e vetta confermata
2 febbraio 2026 Adriatica Trani supera Elle Group Altamura: vittoria in rimonta e vetta confermata
Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik
1 febbraio 2026 Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik
Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0
1 febbraio 2026 Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0
Incidente in via Aldo Moro, strada chiusa al traffico
1 febbraio 2026 Incidente in via Aldo Moro, strada chiusa al traffico
4
Azione, Francesco Spina assume la regia per Trani: linea diretta della Segreteria Provinciale verso le elezioni
1 febbraio 2026 Azione, Francesco Spina assume la regia per Trani: linea diretta della Segreteria Provinciale verso le elezioni
Trani, Marinaro attacca il PD: «No a candidati imposti dall’alto»
1 febbraio 2026 Trani, Marinaro attacca il PD: «No a candidati imposti dall’alto»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.