Trani calcistica in lutto: è scomparso a 53 anni l'ex difensore Umberto Carmelino

Un grave lutto ha colpito la Trani calcistica: poche ore fa si è spento Umberto Carmelino, ex difensore della Polisportiva nel torneo di serie C2 girone C 1991-92. Nato a Roma nel gennaio 1966, giunse in riva all'Adriatico durante il mercato di riparazione totalizzando 20 presenze (un gettone anche nei quarti di finale di Coppa Italia di serie C al cospetto della Sambenedettese) e segnando una rete spettacolare sul neutro di Ottaviano - molti tifosi la ricordano benissimo per esecuzione ed importanza nell'economia del torneo - contro la Sangiuseppese: scagliò un siluro da 32 metri che si insaccò all'incrocio dei pali consentendo alla compagine allenata da Pino Raffaele di vincere di misura in Campania e di proseguire, dunque, la lotta a distanza per la promozione in C1 con Potenza e Lodigiani.Cresciuto nelle giovanili della Lazio e distintosi per notevoli doti tecniche, Carmelino esordì con la maglia biancazzurra il 15 dicembre 1991 nel derby vinto al "Ventura" contro il Bisceglie. Portato a Trani dal direttore sportivo Antonio Dello Russo, suo conterraneo, nel corso della propria carriera ha indossato anche le maglie di Avezzano, Matera, Atletico Leonzio, Civitavecchia e Tivoli.Si ringrazia Vito De Lucia per le foto gentilmente concesse alla nostra Redazione che si unisce al cordoglio dei familiari di Umberto Carmelino.