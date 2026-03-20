Trani, Moscelli: «Dedico l’Eccellenza a chi mi è stato vicino. San Severo?»

Promozione, si scende in campo per la 29esima giornata di campionato: la, promossa in Eccellenza lo scorso weekend, non ha intenzione di abbassare la guardia: domenica la sfida al, ottavo in classifica, con la sfida che si disputerà al '' di Apricena, con calcio d'inizio fissato alle oreI tranesi, dopo aver battuto la Rutiglianese, anche grazie al pareggio della Cosmano Foggia, si sono laureaticon ben sei giornate d'anticipo. Sicuramente ora, a conti chiusi, il focus potrà essere principalmente sulla doppia finale di Coppa Italia Dilettanti contro lo Squinzano, ma bisognerà inevitabilmente onorare il campionato sino all'ultima giornata.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, presentando così la prossima partita: «Formazione? Ci sarà spazio per tutti fino a fine stagione, ad oggi tutte le componenti sono stati. Alcuni giocatori hanno giocato meno, troveranno. Adesso vogliamo essere più rilassati, per goderci a pieno questa, arrivata davanti al nostro pubblico»«Laè un obiettivo, vogliamo raggiungerlo a tutti costi, consapevoli di affrontare una squadra. Sarà una bellissima finale. Cercheremo in tutti i modi di portare a Trani questo trofeo, ma adesso siamo concentrati esclusivamente sul, da lunedì prossimo penseremo allo Squinzano»? Abbiamo fatto un percorso, concluso senza mai abbassare la guardia, con le partite affrontate sempre al massimo. Vincere da protagonisti si, ma così in anticipo non me l'aspettavo, abbiamo raggiunto anche diversi record»questo successo a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, a chi fa parte della dirigenza. Ci tengo perché sono stati coloro che, dopo i fischi ricevuti alla presentazione, mi sono stati. Fanno tutto ciò per passione per la propria città, sono persone a cui tengo tantissimo. Mi hanno aiutato nella difficoltà, è giusto che io adesso ricambi