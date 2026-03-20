Calcio
Trani, Moscelli: «Dedico l’Eccellenza a chi mi è stato vicino. San Severo?»
“Abbiamo fatto un percorso straordinario, ma c’è ancora un obiettivo da raggiungere”
Trani - venerdì 20 marzo 2026 20.00
Promozione, si scende in campo per la 29esima giornata di campionato: la Soccer Trani, promossa in Eccellenza lo scorso weekend, non ha intenzione di abbassare la guardia: domenica la sfida al San Severo, ottavo in classifica, con la sfida che si disputerà al 'Madre Pietra' di Apricena, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00.
I tranesi, dopo aver battuto la Rutiglianese, anche grazie al pareggio della Cosmano Foggia, si sono laureati campioni con ben sei giornate d'anticipo. Sicuramente ora, a conti chiusi, il focus potrà essere principalmente sulla doppia finale di Coppa Italia Dilettanti contro lo Squinzano, ma bisognerà inevitabilmente onorare il campionato sino all'ultima giornata.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la prossima partita: «Formazione? Ci sarà spazio per tutti fino a fine stagione, ad oggi tutte le componenti sono stati fondamentali. Alcuni giocatori hanno giocato meno, troveranno spazio. Adesso vogliamo essere più rilassati, per goderci a pieno questa promozione, arrivata davanti al nostro pubblico»
«La Coppa Italia è un obiettivo, vogliamo raggiungerlo a tutti costi, consapevoli di affrontare una squadra importante. Sarà una bellissima finale. Cercheremo in tutti i modi di portare a Trani questo trofeo, ma adesso siamo concentrati esclusivamente sul San Severo, da lunedì prossimo penseremo allo Squinzano»
«Eccellenza? Abbiamo fatto un percorso straordinario, concluso senza mai abbassare la guardia, con le partite affrontate sempre al massimo. Vincere da protagonisti si, ma così in anticipo non me l'aspettavo, abbiamo raggiunto anche diversi record»
«Dedico questo successo a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, a chi fa parte della dirigenza. Ci tengo perché sono stati coloro che, dopo i fischi ricevuti alla presentazione, mi sono stati vicino. Fanno tutto ciò per passione per la propria città, sono persone a cui tengo tantissimo. Mi hanno aiutato nella difficoltà, è giusto che io adesso ricambi l'affetto»
I tranesi, dopo aver battuto la Rutiglianese, anche grazie al pareggio della Cosmano Foggia, si sono laureati campioni con ben sei giornate d'anticipo. Sicuramente ora, a conti chiusi, il focus potrà essere principalmente sulla doppia finale di Coppa Italia Dilettanti contro lo Squinzano, ma bisognerà inevitabilmente onorare il campionato sino all'ultima giornata.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la prossima partita: «Formazione? Ci sarà spazio per tutti fino a fine stagione, ad oggi tutte le componenti sono stati fondamentali. Alcuni giocatori hanno giocato meno, troveranno spazio. Adesso vogliamo essere più rilassati, per goderci a pieno questa promozione, arrivata davanti al nostro pubblico»
«La Coppa Italia è un obiettivo, vogliamo raggiungerlo a tutti costi, consapevoli di affrontare una squadra importante. Sarà una bellissima finale. Cercheremo in tutti i modi di portare a Trani questo trofeo, ma adesso siamo concentrati esclusivamente sul San Severo, da lunedì prossimo penseremo allo Squinzano»
«Eccellenza? Abbiamo fatto un percorso straordinario, concluso senza mai abbassare la guardia, con le partite affrontate sempre al massimo. Vincere da protagonisti si, ma così in anticipo non me l'aspettavo, abbiamo raggiunto anche diversi record»
«Dedico questo successo a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, a chi fa parte della dirigenza. Ci tengo perché sono stati coloro che, dopo i fischi ricevuti alla presentazione, mi sono stati vicino. Fanno tutto ciò per passione per la propria città, sono persone a cui tengo tantissimo. Mi hanno aiutato nella difficoltà, è giusto che io adesso ricambi l'affetto»
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere