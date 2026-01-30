Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Trani-Noicattaro, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Mercato senza operazioni? Orgoglioso»

“Vogliamo continuare a provare belle emozioni”

Trani - venerdì 30 gennaio 2026 17.48
Promozione, si scende in campo per la 22esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dalla convincente vittoria interna contro l'Atletico Apricena firmata Cassano-Becerri, ospita il Noicattaro, settimo. La sfida, per l'occasione, si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio previsto alle ore 16:00. L'importante novità riguarda il settore gradinata: è stata infatti aumentata la capienza, con spazio a 750 spettatori.

Il Noicattaro, una delle squadre più in forma dell'intero girone, è attualmente in settima posizione, a quota 29 punti, uno in meno dalla zona playoff. Periodo di forma da incorniciare per i ragazzi di mister Angelo Sisto, reduci da dieci risultati utili consecutivi (6 vittorie, 4 pareggi).

Non si prospetta dunque una sfida facile per i tranesi, ambiziosi però di centrare il ventesimo successo in campionato ed allungare così il già ampio distacco di 16 punti dal secondo posto. Obiettivo chiarissimo: chiudere matematicamente i conti.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli: «Noicattaro? Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato, basta vedere i nomi. Ad inizio stagione puntavano alla promozione, noi siamo stati bravi a partire bene, creando entusiasmo e i giusti presupposti per centrare l'obiettivo. Partita difficile, faremo di tutto per regalare ai nostri tifosi l'undicesima vittoria casalinga consecutiva»

«Formazione? In campo chi mi convincerà di più. Fiorentino e Morra ancora indisponibili. Non vogliamo fermarci, ma continuare a provare belle emozioni. Mercato? Non ho mai vissuto un contesto in cui a gennaio non siano state fatte operazioni in entrata e in uscita. Sono orgoglioso e soddisfatto della società, e della squadra che ho a disposizione»
  • soccer trani
