Trani-Noicattaro, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Mercato senza operazioni? Orgoglioso»

Promozione, si scende in campo per la 22esima giornata di campionato: la capolista, reduce dalla convincente vittoria interna contro l'Atletico Apricena firmata Cassano-Becerri, ospita il, settimo. La sfida, per l'occasione, si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio previsto alle ore. L'importante novità riguarda il settore: è stata infatti aumentata la capienza, con spazio aspettatori.Il, una delle squadre più in forma dell'intero girone, è attualmente in settima posizione, a quota 29 punti, uno in meno dalla zona playoff. Periodo di forma da incorniciare per i ragazzi di mister Angelo Sisto, reduci da(6 vittorie, 4 pareggi).Non si prospetta dunque una sfida facile per i tranesi, ambiziosi però di centrare ilsuccesso in campionato ed allungare così il già ampio distacco di 16 punti dal secondo posto. Obiettivo chiarissimo: chiuderei conti.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister: «Noicattaro? Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato, basta vedere i nomi. Ad inizio stagione puntavano alla, noi siamo stati bravi a partire bene, creando entusiasmo e i giusti presupposti per centrare l'obiettivo. Partita difficile, faremo di tutto per regalare ai nostri tifosi l'undicesima vittoria casalinga consecutiva»? In campo chi mi convincerà di più. Fiorentino e Morra ancora indisponibili. Non vogliamo fermarci, ma continuare a provare belle? Non ho mai vissuto un contesto in cui a gennaio non siano state fatte operazioni in entrata e in uscita. Sono orgoglioso e soddisfatto della, e della squadra che ho a disposizione»