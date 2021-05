Un 3 - 0 ottimo sul cammino verso la salvezza: l'Apulia Trani batte il Pescara Calcio Femminile

Finisce con un netto risultato di 3- 0 la gara fra Apulia Trani e Pescara calcio femminile, match fondamentale in vista della salvezza sia per l'una che per l'altra compagine. Le ragazze guidate da mister Mannatrizio si sono portate subito in vantaggio dopo pochi minuti dal fischio d'inizio della partita: a realizzare la prima rete è stata Sara Chiapperini, rientrata oggi in prima squadra dopo un lungo periodo di assenza.La gara è stata dominata dalla formazione tranese per tutti i primi 45 minuti di gioco, e si è andati all'intervallo sul risultato di 1 – 0.Nella ripresa il Pescara è entrato in campo sicuramente più determinato, ma la formazione tranese non si è lasciata sorprendere, continuando a mantenere il pallino del gioco. Le ragazze di mister Mannatrizio hanno saputo soffrire in un breve periodo della ripresa, ma poi è arrivato un grande gol firmato dalla portoghese Joana Cunha che ha portato il vantaggio sul 2 – 0.Poco più tardi un gol di Isabel Sgaramela, sempre su assist della portoghese, ha chiuso definitivamente i giochi sul 3 – 0.L'Apulia Trani in questo modo ha conquistato una gara fondamentale in ottica salvezza.