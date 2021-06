Un po' di Trani nella Nazionale Azzurra con il dottor Carmine Costabile

Sapere che tra nello staff dei medici della nostra Nazionale impegnata in queste settimane nei campionati europei c'è un medico tranese è una notizia che non solo sorprenderà in molti ma soprattutto aggiunge un pizzico di orgoglio al nostro tifo appassionato.Costabile nel 2018 aveva firmato un contratto valido fino ai campionati europei di calcio rinviati questi ultimi per via del coronavirus è stato anche prolungato il suo ingaggio.Nato e vissuto a Trani dove ha frequentato il liceo classico "De Sanctis", il dottor Costabile si è trasferito a Roma per studiare medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore specializzandosi, poi, in medicina dello sport.Per lui una carriera ricca di tante soddisfazioni e di successi. Per anni, infatti, è stato il medico dell'Under 21 e della nazionale femminile di volley.Il medico tranese è stato già un membro della nazionale maggiore ed ha accompagnato gli Azzurri durante le fasi di qualificazione ai Mondiali in Russia.