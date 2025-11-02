È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio»

: i tranesi, grazie a questo preziosissimo successo - l'ennesimo - proseguono la propria marcia vincente e, almeno fino ad adesso, non sembrano esserciche possano competere con questa squadra,, giornata dopo giornata. La sfida di sabato ne è stata l'ennesima conferma:. Impeccabile il lavoro di mister Moscelli sulla testa di questi ragazzi, che sembrano veramente invincibili.Una lode particolare va fatta, se ancora ce ne fosse bisogno, agli oltreper incitare, cantare e colorare di biancazzurro la gradinata del 'Caduti di Superga'. Aggiorniamo un po' di: nove vittorie consecutive, dodici considerando la Coppa; ventiquattro reti realizzate, solamente due subite; benin classifica su altrettanti disponibili e, soprattutto, vetta solitaria, a +8 dalle inseguitrici. Nel pomeriggio di domenica scendono in campo San Marco-Cosmano Foggia e Lucera-Palese, ovvero seconda contro quarta e terza contro quinta. In caso di risultati favorevoli, i tranesi potrebbero allungare ulteriormente.Nella consueta conferenza post-partita, è intervenuto mister, sempre più soddisfatto dei suoi: «Siamo contenti del percorso e dei record che stiamo battendo, era importante continuare la scia di successi, contro una squadra che in casa aveva fatto ottimi risultati.anche questa volta, i ragazzi stanno macinando vittorie su vittorie. Si può ancora migliorare? Certo, individualmente, di squadra, non c'è un limite., ma in questo gruppo è difficile trovare errori, per come si sta esprimendo»«Ad un certo punto speravo di vincere la partita uno-a-zero, perché le squadre forti devono saper soffrire, ma non è successo.? Sta crescendo settimana dopo settimana, specialmente nella fase di non possesso. Cinismo? Sottolineo la rete di Chiumarulo, frutto della forza del gruppo. Giocare in 'casa'? Me l'aspettavo, è stato veramente piacevole.perché, portare in trasferta cinquecento tifosi, è, ma poi bisogna dar loro soddisfazione»