É un Trani inarrestabile, Moscelli: «Ci prendiamo i tre punti, ma serve più cinismo sotto porta»

“Classifica? Rimango con i piedi per terra. Ragioneremo settimana dopo settimana”

Trani - lunedì 29 settembre 2025 10.41
Atletico Apricena 1-2 Soccer Trani: quarta vittoria consecutiva, punteggio pieno in classifica, nove reti realizzate e solamente una subita. Il mese di settembre si conclude nel migliore dei modi per Montrone e compagni, praticamente perfetti in questo inizio di stagione. I tranesi, oltre a vincere, convincono, soffrono e gestiscono, proprio come le grandi squadre. D'altronde, con giocatori del genere, era difficile fare peggio. I protagonisti assoluti però, in questo avvio, sono i tifosi tranesi: domenica oltre trecento i cuori biancazzurri accorsi ad Apricena per tifare, cantare e regalare spettacolo sugli spalti, per tutti i novanta minuti.

Proprio lo stesso allenatore dei tranesi, nel post-partita, è intervenuto in conferenza stampa, commentando la vittoria del 'Madre Pietra', firmata Chiumarulo-Morra: «Sofferenza finale? Negli ultimi minuti abbiamo tenuto vivi gli avversari, più che sofferto. Abbiamo creato tantissime occasioni da gol, ma bisogna chiudere le partite. Non dobbiamo abbassare la guardia neanche sul doppio vantaggio. Unico rammarico? Aver prodotto tanto e aver realizzato solamente due reti. Gol degli attaccanti? Sono sicuro che continueranno così, anche se ne avrebbero potuto farne due-tre a testa. Sono felice per la vittoria, regalata a questi splendidi tifosi. Becerri? Faremo qualche esame. Colombo è entrato bene, ma deve essere più decisivo sotto porta, come tutti. Classifica? Rimango con i piedi per terra, ragioneremo settimana dopo settimana»

In termini di classifica, la Soccer Trani vola a 12 punti su altrettanti disponibili, confermandosi in vetta e allungando a più quattro dalla seconda posizione, occupata dal San Marco. Nel prossimo turno, gli uomini di Moscelli saranno ospiti del Noicattaro, ulteriore candidata alle posizioni di vertice.
