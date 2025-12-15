Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra»

La Soccer Trani raggiunge la soglia dei 45 in classifica, confermandosi a +14 dalla seconda posizione

Trani - lunedì 15 dicembre 2025 12.15
Siamo arrivati a metà dicembre e, ad oggi, non sembra esserci una squadra che possa fermare la cavalcata trionfale della Soccer Trani, sempre più capolista nel girone di Promozione e che, soprattutto, continua ad essere la squadra più vincente d'Italia. Con il successo di Lucera infatti, i tranesi hanno raggiunto la ventesima vittoria consecutiva in stagione, su altrettante gare disputate. Quindici su quindici in campionato, cinque su cinque in Coppa, con il traguardo delle semifinali molto vicino.

Numeri da record, ma la notizia più importante è che il Trani sa vincere anche soffrendo, nonostante l'inferiorità numerica per oltre cinquanta minuti di gioco a causa dell'ingenuità di Faliero. Una prestazione solida, concedendo poco e nulla agli avversari, chiudendosi e ripartendo in maniera esemplare. Una mentalità d'altra categoria, certamente. Con questi tre punti, la Soccer Trani raggiunge la soglia dei 45 in classifica, confermandosi a +14 dalla seconda posizione.

Al termine della sfida contro il Lucera, è intervenuto mister Moscelli. Queste le sue parole: «Carattere, sofferenza, spirito e cuore. Giocare in dieci per così tanto tempo non è semplice, abbiamo subito solamente due tiri in porta. Abbiamo voluto fortemente questa vittoria, con l'atteggiamento giusto. Chi è subentrato lo ha fatto in maniera perfetta. Montrone? Ha avuto febbre, ma si è fatto trovare prontissimo. I ragazzi si sono adattati ai diversi cambiamenti durante la partita»

«Ambiente? Siamo stati bravi a rimanere concentrati. Non pensavamo agli insulti, alle critiche, ma solo alla prestazione. Spero di aver trasmesso qualcosa alla squadra, sono fiero di allenarli. Queste partite ti riempiono d'orgoglio, ci tenevo a vincere. Adesso vogliamo finire l'anno nel migliore dei modi»
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1 Calcio Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1 Vittoria gagliarda dei tranesi, in 10 uomini per più di cinquanta minuti
Lucera-Soccer Trani, Moscelli: «Non bisogna abbassare la guardia. Distacco così ampio? Inaspettato» Calcio Lucera-Soccer Trani, Moscelli: «Non bisogna abbassare la guardia. Distacco così ampio? Inaspettato» “Calendario? Viviamo partita dopo partita, vogliamo chiudere l’anno solare al meglio”
Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C» Calcio Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C» “L’unica pecca è che creiamo tanto e concretizziamo non quanto potremmo”
La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva Decisive le reti di Morra, Manzari e Montrone
Soccer Trani-Atletico Gargano, Moscelli: «Classifica? Siamo felici, è merito di tutti» Soccer Trani-Atletico Gargano, Moscelli: «Classifica? Siamo felici, è merito di tutti» “Per continuare così bisognerà lavorare duramente, c’è sempre da migliorare”
Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro Inarrestabili: diciottesima vittoria in stagione per i tranesi
Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato” Calcio Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato” La Soccer Trani centra la 13^vittoria consecutiva, nonostante una gara sottotono
La Soccer Trani espugna il ‘Poli’: 1-2 al Molfetta e tredicesima vittoria consecutiva La Soccer Trani espugna il ‘Poli’: 1-2 al Molfetta e tredicesima vittoria consecutiva 17 su 17 in stagione per i tranesi, che non hanno intenzione di fermarsi
"U testament' di zia Ratina ", commedia in vernacolo il 19 e 20 dicembre a Trani
15 dicembre 2025 "U testament' di zia Ratina", commedia in vernacolo il 19 e 20 dicembre a Trani
Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione»
15 dicembre 2025 Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione»
"Associazione Orizzonti ", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
15 dicembre 2025 "Associazione Orizzonti", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani
15 dicembre 2025 Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani
La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani
15 dicembre 2025 La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani
Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
14 dicembre 2025 Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
14 dicembre 2025 Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
14 dicembre 2025 Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia”
14 dicembre 2025 Comune di Trani: prorogata la gestione del Centro per Anziani “Villa Guastamacchia”
La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità
14 dicembre 2025 La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie traccia la rotta pastorale: focus su Formazione, IA e Sinodalità
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.