Calcio
È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra»
La Soccer Trani raggiunge la soglia dei 45 in classifica, confermandosi a +14 dalla seconda posizione
Trani - lunedì 15 dicembre 2025 12.15
Siamo arrivati a metà dicembre e, ad oggi, non sembra esserci una squadra che possa fermare la cavalcata trionfale della Soccer Trani, sempre più capolista nel girone di Promozione e che, soprattutto, continua ad essere la squadra più vincente d'Italia. Con il successo di Lucera infatti, i tranesi hanno raggiunto la ventesima vittoria consecutiva in stagione, su altrettante gare disputate. Quindici su quindici in campionato, cinque su cinque in Coppa, con il traguardo delle semifinali molto vicino.
Numeri da record, ma la notizia più importante è che il Trani sa vincere anche soffrendo, nonostante l'inferiorità numerica per oltre cinquanta minuti di gioco a causa dell'ingenuità di Faliero. Una prestazione solida, concedendo poco e nulla agli avversari, chiudendosi e ripartendo in maniera esemplare. Una mentalità d'altra categoria, certamente. Con questi tre punti, la Soccer Trani raggiunge la soglia dei 45 in classifica, confermandosi a +14 dalla seconda posizione.
Al termine della sfida contro il Lucera, è intervenuto mister Moscelli. Queste le sue parole: «Carattere, sofferenza, spirito e cuore. Giocare in dieci per così tanto tempo non è semplice, abbiamo subito solamente due tiri in porta. Abbiamo voluto fortemente questa vittoria, con l'atteggiamento giusto. Chi è subentrato lo ha fatto in maniera perfetta. Montrone? Ha avuto febbre, ma si è fatto trovare prontissimo. I ragazzi si sono adattati ai diversi cambiamenti durante la partita»
«Ambiente? Siamo stati bravi a rimanere concentrati. Non pensavamo agli insulti, alle critiche, ma solo alla prestazione. Spero di aver trasmesso qualcosa alla squadra, sono fiero di allenarli. Queste partite ti riempiono d'orgoglio, ci tenevo a vincere. Adesso vogliamo finire l'anno nel migliore dei modi»
