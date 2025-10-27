Soccer Trani
È un Trani storico, Moscelli: «Dominanti. Legame con i tifosi? Il tempo è galantuomo»

“Sono soddisfatto per l’atteggiamento, per lo spirito, per l’entusiasmo della gente”

Trani - lunedì 27 ottobre 2025
Soccer Trani 3-0 San Marco: i tranesi, con questo preziosissimo successo, danno una spallata da 'gigante' al campionato. Ottava vittoria consecutiva, addirittura undici considerando la Coppa, ben ventiquattro punti in classifica, su altrettanti disponibili. Un entusiasmo palpabile da qualunque punto lo si guardi. Oltre duemilacinquecento cuori biancazzurri presenti domenica sugli spalti del 'Comunale', infuocato per tutti e novanta i minuti di gioco, e anche oltre. Una squadra che, ad oggi, sembra non avere rivali, e lo sta dimostrando domenica dopo domenica, settimana dopo settimana.

Una vittoria da grande, tre punti fondamentali per proseguire ed allungare in vetta alla classifica, che vede i tranesi primi a più cinque dalle inseguitrici. La partita contro il San Marco, è stata decisa dal solito Gennaro Manzari, da Chiumarulo e da Turitto, ancora a segno. Aggiorniamo le statistiche: otto vittorie, zero pareggi, zero sconfitte, ventuno reti realizzate, due subite. Sono numeri che, con la Promozione, hanno poco a che fare.

Al termine del match, è intervenuto mister Moscelli, carico come non mai: «Siamo contenti di questa vittoria. Abbiamo fatto una prestazione da grande squadra. Abbiamo dominato, dall'inizio alla fine. Se penso a quanto abbiamo creato, sarebbe potuta finire in goleada, nuovamente. Sono soddisfatto per l'atteggiamento, per lo spirito, per l'entusiasmo della gente. Sofferenza nel finale? Più che soffrire, il San Marco ci ha messo in pericolo solo sui falli laterali o con lanci dalla difesa. I miei ragazzi hanno capito che il lavoro settimanale paga»

« Manzari? Abbiamo un reparto d'attaccanti notevole. L'idea è essere pericolosi ogni volta che attacchiamo, noi facciamo un calcio propositivo. Legame con la piazza? Lo dissi, il tempo è galantuomo, aggiusta ogni cosa. Mi sto facendo conoscere per quello che sono, una persona carismatica, passionale. Sono contento si stia creando affetto e stima tra me e la città. Dedico la vittoria a questi tifosi»
