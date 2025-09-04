Soccer Trani
Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani

Una tribuna gremita in ogni ordine di posto per accogliere i tranesi

Trani - giovedì 4 settembre 2025 07.27
Si è svolta ieri, mercoledì 3 settembre, la presentazione ufficiale della Soccer Trani alla cittadinanza che, come previsto, ha risposto presente, riempendo in ogni ordine di posto la tribuna del 'Comunale'. Un entusiasmo così, a Trani, non lo si vedeva da anni, troppi. Donne, uomini, bambini, famiglie, tutti accorsi allo stadio per accogliere la nuovissima ed ambiziosa società tranese capitanata dal presidente Luciano Pace, carico ed entusiasta per questa nuova avventura: "Domenica si comincia, per noi era importante avere questo sostegno del tifo, ci responsabilizza. Prima di iniziare questo percorso, molti scettici mi avevano detto che i tifosi non sarebbero tornati, che i fari non sarebbero stati accesi; per ora stiamo centrando tutti gli obiettivi, speriamo di continuare così. Tra qualche giorno inizierà il giudizio supremo del campo. Non possiamo promettere che sarà facile, ma che ce la metteremo tutta."

Quella di ieri sera è stata l'occasione per rivedere all'opera anche la tifoseria organizzata, tornata attiva dopo diverso tempo. Fumogeni, cori, striscioni: ingredienti che hanno macchiato - in positivo - la serata del 'Lapi' che, per la prima volta nella sua storia, ha visto l'utilizzo delle quattro torri faro in orario serale. Un'emozione unica, che ha reso ancora più magico l'evento. Un ambiente così mancava da moltissimo tempo a Trani, ma adesso è realtà. Non resta che darci appuntamento a domenica quando, la squadra allenata da mister Moscelli, farà il suo esordio ufficiale in campionato, contro la Virtus Andria, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:30. Il match si disputerà a Trani, in quella che si preannuncia una giornata da non dimenticare. Tifosi, società, cittadinanza, tutti uniti verso un unico obiettivo: tornare a sognare, ma soprattutto tornare a credere nei colori biancazzurri, pronti a riempire di gioia e di passione tutti gli appassionati e gli innamorati di questo sport.
