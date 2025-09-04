Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani

Social Video 3 minuti La SOCCER Trani si presenta alla Città Pietro Di Gregorio

Si è svolta ieri, mercoledì 3 settembre,che, come previsto, ha risposto presente, riempendo in ogni ordine di posto la tribuna del 'Comunale'. Uncosì, a Trani, non lo si vedeva da anni, troppi. Donne, uomini, bambini, famiglie, tutti accorsi allo stadio per accogliere la nuovissima ed ambiziosa società tranese capitanata dal presidente, carico ed entusiasta per questa nuova avventura: "Domenica si comincia, per noi era importante avere questo sostegno del tifo,. Prima di iniziare questo percorso, molti scettici mi avevano detto che i tifosi non sarebbero tornati, che i fari non sarebbero stati accesi; per ora, speriamo di continuare così. Tra qualche giorno inizierà il giudizio supremo del campo. Non possiamo promettere che sarà facile, ma che ce la metteremo tutta."Quella di ieri sera è stata l'occasione per rivedere all'opera anche la, tornata attiva dopo diverso tempo. Fumogeni, cori, striscioni: ingredienti che hanno macchiato - in positivo - la serata del 'Lapi' che, per la prima volta nella sua storia, ha vistoin orario serale. Un'emozione unica, che ha reso ancora più magico l'evento. Un ambiente così mancava da moltissimo tempo a Trani, ma adesso è realtà. Non resta che darci appuntamento a domenica quando, la squadra allenata da mister Moscelli, farà il suo esordio ufficiale in campionato, contro la, con calcio d'inizio fissato alle ore. Il match si disputerà a Trani, in quella che si preannuncia una giornata da non dimenticare. Tifosi, società, cittadinanza, tutti uniti verso un unico obiettivo: tornare a sognare, ma soprattutto tornare a credere nei colori biancazzurri, pronti a riempire di gioia e di passione tutti gli appassionati e gli innamorati di questo sport.