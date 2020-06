Una scuola calcio gratuita: l'iniziativa della locale Asd Città di Trani

Dopo che per lunghi mesi tanti bambini e bambine hanno dovuto rinunciare a giocare, divertirsi e praticare sport in compagnia, dal 16 giugno avranno la possibilità di frequentare la scuola calcio della locale squadra cittadina ASD Città di Trani. Un mese intero di calcio giocato durante il quale i pargoli che hanno una età compresa tra i 5 ed i 10 anni, avranno la possibilità di allenarsi, muovere i primi passi su un campo di calcio, tirare i primi calci.La lodevole iniziativa, partorita dalla ASD Città di Trani 2019, prevede la partecipazione gratuita di tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo del calcio e/o riprendere a giocare allo sport più popolare del mondo. Un progetto che testimonia l'attenzione dell'associazione verso la propria Città ed i propri cittadini e che contribuirà a ridare fiducia ed entusiasmo ai nostri bambini che parteciperanno.Ribadiamo che la partecipazione alla scuola calcio è totalmente gratuita per i bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni e si svolgerà durante il periodo 16 giugno – 15 luglio. Per info ed iscrizioni contattare il Responsabile Settore Giovanile Luigi Cafagna al numero 3496200317.