Una serata "Fuori dagli schemi": Carolina Morace ed il calcio femminile

Grande successo per l'appuntamento con pagine della storia di questo sport

Una serata "amarcord" ieri al Polo Museale diocesano della Fondazione Seca: il calcio, la vita, l'amore erano tutti lì in sala, e la presentazione del libro "Fuori dagli schemi" di Carolina Morace è stata l'occasione giusta per mettere insieme storia e sentimenti, cronaca e passione. Amicizia. Passato e futuro, nel calcio come nella vita: le gesta di Carolina e delle sue compagne, la presenza dei pionieri del calcio femminile tranese con Antonio Gusmai primo presidente della prima squadra di calcio femminile tranese ("La Gusmai Trani '80) ed i dirigenti dell'epoca e delle successive, e poi i nuovi eroi e le giovani promesse dell'Apulia Trani, senza inutili confronti, fuori dagli schemi ma dentro una passione.Pubblico di appassionati, dirigenti di Coni e Figc, politici, tutti "presi" dai racconti e dai ricordi, dalle prospettive future, dalla passione sportiva. E poi la mostra (aperta al pubblico anche nei prossimi giorni) delle Coppe, delle pagine e delle foto.E Florinda Festa ha messo insieme tutto questo, con l'impegno puntuale di Franco Caffarella e il direttore del Polo Museale Graziano Urbano, grazie alla disponibilità del fondatore cav. Natale Pagano e della presidente Isabella Cicolella: la presenza dell'icona Morace, l'omaggio sincero e commosso all'indimenticato ed indimenticabile Nino Losito, l'intervista leggera anzi leggerissima della sempre professionale Lucia de Mari (che dal campo passò alla tribuna stampa) hanno confezionato una serata benedetta dal tramonto sull'Adriatico, ad illuminare di rosa pallido la cattedrale ed i ricordi.Nelle foto di Sergio Porcelli i momenti della serata. Fuori dagli schemi.