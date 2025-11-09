Una Soccer Trani storica fa dieci su dieci in campionato: 5-0 alla Virtus Bisceglie

Questoè semplicemente incantevole:e decima vittoria consecutiva in campionato su altrettante partite. 30 punti su 30 a disposizione, e dunque vetta della classifica ancora più consolidata. In seguito ad un primo tempo deludente, i tranesi dilagano nella ripresa, nella quale realizzano tutte le reti.- Promozione, si scende in campo per la 10^giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano la capolista indiscussa Soccer Trani e la Virtus Bisceglie. Per l'occasione, mister Moscelli schiera il consueto 3-5-2 con Straziota tra i pali, Antonacci, Faliero e Stella in difesa. In mediana spazio a Gernone, affiancato da Turitto e Prekducaj mentre, sulle fasce, agiscono Lucarelli e Colombo. In attacco fiducia a Morra e Manzari.Primo squillo targato Turitto, sinistro al volo che sorvola lo specchio. Al 13' ottima uscita in anticipo di Musacco su Morra, pronto a spedire in rete. Sessanta secondi più tardi l'attaccante tranese colpisce in pieno la traversa, ma c'era fuorigioco in partenza. Seguono dieci minuti di sostanziale equilibrio. Al 31' Turitto prova un tacco-volante, terminato di poco al lato della porta biscegliese; ne scaturisce un corner, la sfida arriva sul mancino di Lucarelli che, da fuori area, disegna una traiettoria potente, attento Musacco nella respinta. Al 37' cross di Stella per Manzari che impatta di testa, centrale. Qualche imprecisione di troppo a livello tecnico per i biancazzurri quest'oggi. Al 44' miracolo del portiere tranese sul sinistro tagliente di Colombo. Si va a riposo: resiste lo 0-0.Al 51' Chiumarulo viene atterrato in area di rigore, con il direttore di gara che assegna un calcio di rigore, realizzato successivamente dallo stesso '45', subentrato nella ripresa al posto di Morra:. Quattro minuti più tardi, i tranesi raddoppiano: cross precisissimo di Antonacci per l'inserimento di Prekducaj che, di testa, trafigge Musacco:. Al 63' la Soccer Trani cala il tris: fortunato e abile Turitto che, salta un paio di avversari e disegna un traversone per Manzari che, con un colpo al volo, sigla la rete del. È un Trani da favola: al 66' Colombo si rende protagonista di un contropiede magistrale e, al momento giusto, serve D'Addabbo, diagonale perfetto e. Al 74' destro affilato di Faliero, largo di poco. Al 79' Gernone 'cala la manita', con un destro dai trenta metri che non lascia scampo a Musacco:Termina così: