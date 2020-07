UTD Sly a ritmo di tango argentino con il difensore Manuel Gonzalez

Domenica a ritmo di tango argentino per la UTD Sly Trani. La società biancazzurra comunica di aver raggiunto l'accordo con il difensore argentino Manuel Gonzalez. 190cm, rapido e con una buona tecnica: l'ex centrale del Fasano va a rinforzare il pacchetto arretrato di mister De Luca e vestirà la maglia biancazzurra numero 5.Manu Gonzalez, classe 1991, cresce nelle giovanili del Ferre Pico in Argentina per poi girovagare tra i professionisti in Sud America con le maglie di San Jorge, Aconquija, Villa Mitre, EstudiantesU19 , CD Pacifico e Acassuso CF in Serie C argentina. Nel suo curriculum due campionati di Serie A con le gloriose maglie di Tigre (2017-2018) e ASD San Carlos (2018-2019), prima di passare all'Egersund in Serie B. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Fasano nel Girone H di Serie D con 26 presenze e una rete messa a segno, diventando uno dei perni della difesa di mister Laterza in biancazzurro.Gonzalez ha commentato il suo approdo a Trani: «Mi ha affascinato subito il progetto presentato dal Presidente Quarto e dal Direttore Generale De Lorenzis, oltre ad avermi impressionato il calore dei tifosi sui social. Trani è una piazza storica del calcio pugliese, ho capito che questo è un treno che passa una sola volta e va preso al volo. Voglio vincere tutto, come ci chiede la società, e non vedo l'ora di essere sul campo con questi colori».Il Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis ha rivelato: «È stata una trattativa impegnativa viste le tante richieste, anche da categorie superiori ma abbiamo visto in Manuel quello spirito che ci servirà per un campionato di Eccellenza da protagonista. Siamo contenti di averlo con noi».