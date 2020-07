UTD Sly Trani, colpaccio Eric Herrera: dal Sorrento arriva il fantasista panamense

Altro giorno, altro colpo. Potrebbe esser parafrasato così il famoso detto se si pensa al mercato della UTD Sly Trani. La società del Presidente Danilo Quarto regala un altro colpaccio alla piazza di Trani per il prossimo campionato di Eccellenza Pugliese e comunica di aver raggiunto l'accordo con Eric Herrera. Il fantasista panamense andrà a rinforzare ulteriormente un pacchetto offensivo di assoluta qualità e vestirà la maglia biancazzurra numero 11.Herrera, classe 1992, debutta con la maglia del Pordenone in Serie D nella stagione 2010-2011 per poi collezionare oltre 100 presenze tra i professionisti con le maglie di Avellino tra Serie C e Serie B, Lecce, Melfi e Paganese. A cui si aggiunge anche un'esperienza in Serie A albanese, oltre alle esperienze in Serie D con Audace Cerignola, San Giustese e Sorrento nelle ultime due stagioni. Nell'ultimo campionato è stato uno dei protagonisti del Sorrento dei miracoli guidato da Maiuri e ha collezionato 25 presenze con 10 gol e altrettanti assist. Per la prima volta nella sua carriera disputerà il campionato di Eccellenza.Il fantasista panamense ha rivelato: «È stata una trattativa lampo, nonostante non abbia mai disputato l'Eccellenza non ho avuto dubbi a sposare il progetto di questa società. Non vedo l'ora di abbracciare i tranesi e di segnare al 'Comunale'».Anche il Presidente Danilo Quarto e il DG Pierluigi De Lorenzis hanno commentato l'accordo raggiunto: «Eric è un calciatore che seguiamo da tanto, dalla qualità immensa per i dilettanti. È un altro tassello per una rosa che sarà super competitiva per il prossimo campionato di Eccellenza».