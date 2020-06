UTD Sly Trani, l'allenatore dei portieri è Claudio Grondona

Incomincia a definirsi lo staff tecnico di mister Claudio De Luca, con un altro tassello pronto ad esser inserito. La UTD Sly Trani comunica di aver raggiunto l'accordo con Claudio Grondona, che sarà l'allenatore dei portieri della società biancazzurra per la stagione 2020-2021.Mister Grondona, classe 1990, nonostante la giovane età, può vantare un'importante esperienza nel mondo del calcio, sia a livello professionistico che dilettantistico. Nella stagione 2015-2016, infatti, ha allenato i portieri del Monopoli, formazione di Serie C, mentre nei campionati dilettantistici pugliesi ha lavorato in Serie D nel Taranto (stagione 2019-2020), Team Altamura (2018-2019) e in Eccellenza Pugliese con l'Atletico Mola (Stagione 2014-2015). Ad un importante curriculum si abbinano dei titoli importanti: Claudio Grondona è laureato in Scienze Motorie all'università di Foggia e ha conseguito il patentino dell'allenatore dei portieri professionisti presso Coverciano, oltre al patentino da allenatore di Base (Uefa B e alla qualifica di allenatore dei portieri per dilettanti e settore giovanile.Mister Grondona ha colto subito l'occasione per ringraziare la società: «Ringrazio la società per la fiducia riposta, il progetto mi ha affascinato sin da subito. Arrivo in una piazza importante con un club che è ambito da tutti, ho tanta voglia di cominciare e di entrare nello stadio Comunale».Esprime soddisfazione anche il DG Pierluigi De Lorenzis: «Mister Grondona è un profilo perfetto per la nostra società. Giovane, preparato e con voglia di emergere. Siamo contenti di averlo con noi!»