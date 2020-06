UTD Sly Trani: mister Claudio De Luca è il primo tassello della stagione 2020-2021

La UTD Sly Trani riparte da mister Claudio De Luca. Il giovane tecnico classe 1981 è il primo tassello della stagione 2020-2021: conferma che arriva dopo la vittoria del campionato di Promozione con numeri strabilianti e pregevoli trame di gioco espresse. 22 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, l'importante ruolino di marcia della squadra allenata da mister De Luca nella passata stagione.Continuità a livello tecnico e voglia di migliorarsi: sono questi gli ingredienti che contraddistinguono l'allenatore di Castellana Grotte, che - nonostante la giovane età - può vantare già importanti risultati sui campi dilettantistici pugliesi. Un campionato vinto in sella alla panchina del Monopoli nel campionato di Eccellenza Pugliese e diverse esperienze nel Girone H di Serie D con Bisceglie, Gravina e Team Altamura.Il Presidente Danilo Quarto e Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis commentano la conferma dell'allenatore: «Non abbiamo avuto dubbi sul mister, con cui c'è stata una completa sintonia dal primo momento. Siamo soddisfatti per l'accordo raggiunto e non vediamo l'ora di tornare sul campo».Mister De Luca ha spiegato: «Società come la UTD Sly sono una piacevole eccezione nel mondo dilettantistico, abbinata a una piazza come Trani rappresenta un binomio perfetto. Sono orgoglioso di rappresentare questi colori e di essere ancora qui».