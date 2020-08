UTD Sly Trani, nuovo arrivo tra i pali: dalla Casertana il 2001 Tommaso Martellone

Un'altra operazione per perfezionare il parco "under" a disposizione di mister Claudio De Luca. La UTD Sly Trani comunica di aver raggiunto l'accordo con Tommaso Martellone, che arriva in biancazzurro dalla Casertana, formazione di Serie C. Il classe 2001 vestirà la maglia numero 33.Tommaso Martellone, 19enne napoletano, cresce nel settore giovanile della Casertana e si misura subito con i "grandi" con la maglia della Frattese in Eccellenza Campana per due anni. Nella passata stagione si è diviso tra Albanova e Marcianise, sempre nel massimo campionato regionale della Campania. Il portiere campano ha commentato: "Sono orgoglioso di vestire questa maglia e della chiamata della UTD Sly Trani. Mi misurerò per la prima volta con l'Eccellenza Pugliese, tutti ne parlano un gran bene in Italia. Non vedo l'ora di cominciare".