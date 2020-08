UTD Sly Trani: rompe il silenzio il padre del presidente, Nicola Quarto

«Sono passate tante ore dalla dichiarazione sulla UTD Sly Trani di mio figlio, Danilo Quarto. Le arpie, i vermi, gli inutili, i parassiti, i fannulloni si sono scatenati con i loro post, molti sono gli stessi che inneggiavano nei suoi confronti, come sono mutabili gli esseri..umani». Così interviene il papà dell'ormai ex presidente della UTD Sly Trani, Nicola Quarto.«Mio figlio - ha spiegato - ha solo commesso l'errore di fare un post dove avrebbe dovuto dettagliatamente descrivere la situazione, ormai è fatta. Leggere frasi offensive di chi nella vita non è stato capace di realizzare neanche la più semplice delle imprese è incredibile. Capisco la delusione dei tifosi e di coloro che dopo anni finalmente vedevano la luce alla fine del tunnel. Sono tifoso di una squadra, il Bari, che mi regala pochissime gioie, l'amo lo stesso. Tifo e amo tutte le squadre che alleno e naturalmente quest'anno avrei tifato anche Utd Sly Trani. Mio figlio ha avuto il coraggio di voler fare calcio dopo la grande paura COVID19, con tanta passione e impegno scegliendo Trani, tra le tante piazze che gli chiedevano di fare calcio. Forse l'entusiasmo lo ha spinto a vedere tutto roseo, lui è un positivo, convinto che forse sarebbe ripartito tutto, ma il campo delle sue aziende non riparte ancora, ha tentato varie strade, ma tolto il reale affetto dei tifosi, attorno ha trovato desolazione.E' un ragazzo che a soli 36 ha fatto tantissimo e dato lavoro a tantissima gente. Il calcio, la sua passione ed unico suo vizio, lo ha spinto a formare una squadra che in soli 4 campionati ha raggiunto l'eccellenza a suon di record. Ora vedo post di gente pronta a massacrarlo, che scrive assurdità, perchè invece non si informa di quanto lui ha realizzato? Potrei scrivere per ore ma sembrerebbe la difesa di un padre verso un figlio che ama. Conoscetelo bene e vi renderete conto di quante stupidaggini si sono scritte. Scusate - ha concluso - se vi sono sembrato di parte, ma di lui conosco 36 anni di vita».