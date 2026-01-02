Virtus Andria-Soccer Trani, divieto di trasferta per i tifosi tranesi

Ilinizia con una pessima notizia - seppur prevista - per tutti i tifosi biancazzurri che, domenica 4 gennaio, avrebbero voluto seguire lanella trasferta di Andria, match valevole la 1^giornata del Girone di ritorno del campionato di Promozione, con calcio d'inizio fissato alle ore 14:30.Nelle ultime ore infatti, è arrivata l'ufficialità delper i residenti nel Comune di Trani. Notizia giunta direttamente dal Prefetto: «Il prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Silvana D'Agostino, ha infatti disposto ilin occasione dell'incontro calcistico tra le squadre.»«Il provvedimento è stato adottato al fine di prevenire turbative all'ordine e alla, scongiurare possibili situazioni di rischio per l'incolumità delle persone e garantire lo svolgimento dell'evento sportivo in condizioni di massima sicurezza e regolarità.»