Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

Virtus Andria-Soccer Trani, divieto di trasferta per i tifosi tranesi

La sfida si disputerà al 'Sant'Angelo dei Ricchi'

Trani - venerdì 2 gennaio 2026 12.50
Il 2026 inizia con una pessima notizia - seppur prevista - per tutti i tifosi biancazzurri che, domenica 4 gennaio, avrebbero voluto seguire la Soccer Trani nella trasferta di Andria, match valevole la 1^giornata del Girone di ritorno del campionato di Promozione, con calcio d'inizio fissato alle ore 14:30.

Nelle ultime ore infatti, è arrivata l'ufficialità del divieto di trasferta per i residenti nel Comune di Trani. Notizia giunta direttamente dal Prefetto: «Il prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Silvana D'Agostino, ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Trani in occasione dell'incontro calcistico tra le squadre Virtus Andria e Soccer Trani

«Il provvedimento è stato adottato al fine di prevenire turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica, scongiurare possibili situazioni di rischio per l'incolumità delle persone e garantire lo svolgimento dell'evento sportivo in condizioni di massima sicurezza e regolarità.»
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione Calcio Soccer Trani, è stato l’anno della rinascita: verso un 2026 di successi, entusiasmo e ambizione Un piccolo recap del 2025 biancazzurro
Girone d’andata d’applausi, Moscelli: «È tempo di staccare la spina, torneremo ancora più affamati» Calcio Girone d’andata d’applausi, Moscelli: «È tempo di staccare la spina, torneremo ancora più affamati» “Ora ci godiamo queste vacanze natalizie, auguro a tutta la cittadinanza un sereno Natale”
La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese Dopo 16 vittorie consecutive, i tranesi pareggiano in campionato
Virtus Palese-Soccer Trani, Moscelli: «Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Colombo al Mondiale?» Virtus Palese-Soccer Trani, Moscelli: «Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Colombo al Mondiale?» “Virtus Palese squadra ostica, conosco bene i giocatori e l’allenatore”
1 Trani, sei incredibile: 21/21 in stagione, Moscelli: «Ho finito gli aggettivi per questa squadra» Calcio Trani, sei incredibile: 21/21 in stagione, Moscelli: «Ho finito gli aggettivi per questa squadra» Sin qui, la Soccer Trani le ha vinte tutte: numeri incredibili
Obiettivo raggiunto, ventuno su ventuno per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ Real Siti sconfitto 4-0 Obiettivo raggiunto, ventuno su ventuno per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ Real Siti sconfitto 4-0 Sedici su sedici in campionato per i tranesi: decisive le reti di Antonacci, Becerri (X2) e Fiorentino
Promozione, obiettivo ventuno su ventuno in stagione per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ arriva il Real Siti Promozione, obiettivo ventuno su ventuno in stagione per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ arriva il Real Siti Infrasettimanale di Promozione: calcio d’inizio ore 15:00
È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra» È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra» La Soccer Trani raggiunge la soglia dei 45 in classifica, confermandosi a +14 dalla seconda posizione
La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale
2 gennaio 2026 La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale
Capodanno di Trani in concerto tra Morricone, Strauss e Mozart
2 gennaio 2026 Capodanno di Trani in concerto tra Morricone, Strauss e Mozart
Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
2 gennaio 2026 Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa
2 gennaio 2026 Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa
Il Presepe Vivente dello Spirito Santo anima la "Cittadella Sanguis Christi " il 3 e il 4 gennaio
2 gennaio 2026 Il Presepe Vivente dello Spirito Santo anima la "Cittadella Sanguis Christi" il 3 e il 4 gennaio
Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti
1 gennaio 2026 Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti
Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria "terra di nessuno ": scene da guerriglia urbana indegne per Trani
1 gennaio 2026 Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria "terra di nessuno": scene da guerriglia urbana indegne per Trani
Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro
1 gennaio 2026 Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro
TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
1 gennaio 2026 TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia
1 gennaio 2026 Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.