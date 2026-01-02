Calcio
Virtus Andria-Soccer Trani, divieto di trasferta per i tifosi tranesi
La sfida si disputerà al 'Sant'Angelo dei Ricchi'
Trani - venerdì 2 gennaio 2026 12.50
Il 2026 inizia con una pessima notizia - seppur prevista - per tutti i tifosi biancazzurri che, domenica 4 gennaio, avrebbero voluto seguire la Soccer Trani nella trasferta di Andria, match valevole la 1^giornata del Girone di ritorno del campionato di Promozione, con calcio d'inizio fissato alle ore 14:30.
Nelle ultime ore infatti, è arrivata l'ufficialità del divieto di trasferta per i residenti nel Comune di Trani. Notizia giunta direttamente dal Prefetto: «Il prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Silvana D'Agostino, ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Trani in occasione dell'incontro calcistico tra le squadre Virtus Andria e Soccer Trani.»
«Il provvedimento è stato adottato al fine di prevenire turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica, scongiurare possibili situazioni di rischio per l'incolumità delle persone e garantire lo svolgimento dell'evento sportivo in condizioni di massima sicurezza e regolarità.»
