V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro»

Promozione, si scende in campo per la 18esima giornata di campionato: la capolista, in vetta alla classifica al termine del girone d'andata e reduce dal primo pareggio stagionale contro il Virtus Palese, è ospite della, fanalino di coda. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'Sant'Angelo dei Ricchi', con calcio d'inizio fissato alleper i tifosi tranesi.La, promossa quest'anno dopo aver acquisito il titolo sportivo del Canusium, è allenata da mister Antonacci, ed è ultimissima in classifica, con soli 5 punti guadagnati in 17 partite, al cospetto di 1 vittoria (Molfetta), 2 pareggi (Virtus Bisceglie, Lucera ) e ben 14 sconfitte. Solamente 5 reti realizzate (peggior attacco) e addirittura 45 subite (peggior difesa).Si prospetta dunque una sfida abbastanza semplice,, per la Soccer Trani, che ha chiuso il suo 2025 con ben dodici punti di distacco dal secondo posto, frutto di. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, presentando così il match: «Sin qui, durante le feste ci siamo allenati. Siamo pronti per il, cerchiamo subito la vittoria, per cominciare al meglio il 2026»«Dichiarazioni di? Ha manifestato delle belle parole, è una stima reciproca. Ad oggi stiamo lavorando correttamente, ma mi. Ci sarà tempo per programmare il, prima dovremo consolidare la promozione. Formazione? In campo i migliori undici possibili in base a tanti criteri»