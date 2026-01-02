Calcio
V.Andria-Soccer Trani, Moscelli: «Parole di Pace? Focalizzato su questa stagione, c’è tempo per il futuro»
“Dovremo prima consolidare la promozione in Eccellenza. Sin qui percorso importante”
Trani - venerdì 2 gennaio 2026 17.57
Promozione, si scende in campo per la 18esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, in vetta alla classifica al termine del girone d'andata e reduce dal primo pareggio stagionale contro il Virtus Palese, è ospite della Virtus Andria, fanalino di coda. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'Sant'Angelo dei Ricchi', con calcio d'inizio fissato alle 14:30. Trasferta vietata per i tifosi tranesi.
La Virtus Andria, promossa quest'anno dopo aver acquisito il titolo sportivo del Canusium, è allenata da mister Antonacci, ed è ultimissima in classifica, con soli 5 punti guadagnati in 17 partite, al cospetto di 1 vittoria (Molfetta), 2 pareggi (Virtus Bisceglie, Lucera ) e ben 14 sconfitte. Solamente 5 reti realizzate (peggior attacco) e addirittura 45 subite (peggior difesa).
Si prospetta dunque una sfida abbastanza semplice, sulla carta, per la Soccer Trani, che ha chiuso il suo 2025 con ben dodici punti di distacco dal secondo posto, frutto di 16 vittorie ed un solo pareggio. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così il match: «Sin qui straordinari, durante le feste ci siamo allenati duramente. Siamo pronti per il girone di ritorno, cerchiamo subito la vittoria, per cominciare al meglio il 2026»
«Dichiarazioni di Pace? Ha manifestato delle belle parole, è una stima reciproca. Ad oggi stiamo lavorando correttamente, ma mi focalizzo solamente su questa stagione. Ci sarà tempo per programmare il futuro, prima dovremo consolidare la promozione. Formazione? In campo i migliori undici possibili in base a tanti criteri»
