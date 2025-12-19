Virtus Palese-Soccer Trani, Moscelli: «Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Colombo al Mondiale?»

Promozione, si scende in campo per la 16esima giornata di campionato: la capolista, primissima a punteggio pieno e reduce dalla recentissima vittoria contro il Real Siti, vuole chiudere ilal meglio, e soprattutto a punteggio pieno, affrontando in trasferta il, in crisi di risultati. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'San Pio' di Bari, con calcio d'inizio alleIl Virtus Palese, allenato da mister Maurelli, ad inizio stagione era considerata tra le principali antagoniste dei tranesi, ma la situazione attuale racconta ben altro: addirittura 22in classifica, con i rossoblù che occupano la quarta posizione, oltre ad essere reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque. Sin qui, i palesini hanno collezionato 8 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 33 reti realizzate (terzo attacco) e 20 subite (sesta difesa).Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, presentando così la sfida: «Real Siti? Volevamo chiudere in bellezza davanti ai nostri tifosi, la prestazione positiva e l'ennesima vittoria sono ancora una volta merito dei miei ragazzi. Da oggi però dobbiamo concentrarci sul match di domenica contro una squadra ostica che conosco bene e che è pur sempre la quarta in classifica, ma noi? Non sono contento, ma è una scelta condivisa dicon la società e i ragazzi, ma andrà via a malincuore. La sosta? Se dovessimo vincere anche domenica è giusto che i ragazzi stacchino la spina, non potevo chiedere di più. Anno professionale? È stato, ma il calcio mi ha insegnato a lavorare quotidianamente, a sognare, ma soprattutto a rimanere sempre coi piedi per terra»