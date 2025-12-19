Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Virtus Palese-Soccer Trani, Moscelli: «Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Colombo al Mondiale?»

“Virtus Palese squadra ostica, conosco bene i giocatori e l’allenatore”

Trani - venerdì 19 dicembre 2025 19.24
Promozione, si scende in campo per la 16esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, primissima a punteggio pieno e reduce dalla recentissima vittoria contro il Real Siti, vuole chiudere il girone d'andata al meglio, e soprattutto a punteggio pieno, affrontando in trasferta il Virtus Palese, in crisi di risultati. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'San Pio' di Bari, con calcio d'inizio alle 14:30.

Il Virtus Palese, allenato da mister Maurelli, ad inizio stagione era considerata tra le principali antagoniste dei tranesi, ma la situazione attuale racconta ben altro: addirittura 22 i punti di differenza in classifica, con i rossoblù che occupano la quarta posizione, oltre ad essere reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque. Sin qui, i palesini hanno collezionato 8 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 33 reti realizzate (terzo attacco) e 20 subite (sesta difesa).

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la sfida: «Real Siti? Volevamo chiudere in bellezza davanti ai nostri tifosi, la prestazione positiva e l'ennesima vittoria sono ancora una volta merito dei miei ragazzi. Da oggi però dobbiamo concentrarci sul match di domenica contro una squadra ostica che conosco bene e che è pur sempre la quarta in classifica, ma noi vogliamo concludere al meglio il 2025»

«Colombo al Mondiale di Kings? Non sono contento, ma è una scelta condivisa di comune accordo con la società e i ragazzi, ma andrà via a malincuore. La sosta? Se dovessimo vincere anche domenica è giusto che i ragazzi stacchino la spina, non potevo chiedere di più. Anno professionale? È stato perfetto, ma il calcio mi ha insegnato a lavorare quotidianamente, a sognare, ma soprattutto a rimanere sempre coi piedi per terra»
