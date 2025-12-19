Calcio
Virtus Palese-Soccer Trani, Moscelli: «Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Colombo al Mondiale?»
“Virtus Palese squadra ostica, conosco bene i giocatori e l’allenatore”
Trani - venerdì 19 dicembre 2025 19.24
Promozione, si scende in campo per la 16esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, primissima a punteggio pieno e reduce dalla recentissima vittoria contro il Real Siti, vuole chiudere il girone d'andata al meglio, e soprattutto a punteggio pieno, affrontando in trasferta il Virtus Palese, in crisi di risultati. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'San Pio' di Bari, con calcio d'inizio alle 14:30.
Il Virtus Palese, allenato da mister Maurelli, ad inizio stagione era considerata tra le principali antagoniste dei tranesi, ma la situazione attuale racconta ben altro: addirittura 22 i punti di differenza in classifica, con i rossoblù che occupano la quarta posizione, oltre ad essere reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque. Sin qui, i palesini hanno collezionato 8 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 33 reti realizzate (terzo attacco) e 20 subite (sesta difesa).
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la sfida: «Real Siti? Volevamo chiudere in bellezza davanti ai nostri tifosi, la prestazione positiva e l'ennesima vittoria sono ancora una volta merito dei miei ragazzi. Da oggi però dobbiamo concentrarci sul match di domenica contro una squadra ostica che conosco bene e che è pur sempre la quarta in classifica, ma noi vogliamo concludere al meglio il 2025»
«Colombo al Mondiale di Kings? Non sono contento, ma è una scelta condivisa di comune accordo con la società e i ragazzi, ma andrà via a malincuore. La sosta? Se dovessimo vincere anche domenica è giusto che i ragazzi stacchino la spina, non potevo chiedere di più. Anno professionale? È stato perfetto, ma il calcio mi ha insegnato a lavorare quotidianamente, a sognare, ma soprattutto a rimanere sempre coi piedi per terra»
Il Virtus Palese, allenato da mister Maurelli, ad inizio stagione era considerata tra le principali antagoniste dei tranesi, ma la situazione attuale racconta ben altro: addirittura 22 i punti di differenza in classifica, con i rossoblù che occupano la quarta posizione, oltre ad essere reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque. Sin qui, i palesini hanno collezionato 8 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 33 reti realizzate (terzo attacco) e 20 subite (sesta difesa).
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la sfida: «Real Siti? Volevamo chiudere in bellezza davanti ai nostri tifosi, la prestazione positiva e l'ennesima vittoria sono ancora una volta merito dei miei ragazzi. Da oggi però dobbiamo concentrarci sul match di domenica contro una squadra ostica che conosco bene e che è pur sempre la quarta in classifica, ma noi vogliamo concludere al meglio il 2025»
«Colombo al Mondiale di Kings? Non sono contento, ma è una scelta condivisa di comune accordo con la società e i ragazzi, ma andrà via a malincuore. La sosta? Se dovessimo vincere anche domenica è giusto che i ragazzi stacchino la spina, non potevo chiedere di più. Anno professionale? È stato perfetto, ma il calcio mi ha insegnato a lavorare quotidianamente, a sognare, ma soprattutto a rimanere sempre coi piedi per terra»