Vittoria storica della Soccer Trani: 0-2 al Noicattaro e quinto successo consecutivo

I tranesi volano in campionato: la decidono Manzari e Montrone

Trani - domenica 5 ottobre 2025 22.30
È una Soccer Trani inarrestabile: 0-2 al Noicattaro e quinta vittoria consecutiva, settima tra campionato e coppa. Successo storico per i tranesi, che non avevano mai vinto in trasferta contro i 'nojani'. Con questo trionfo, gli uomini di Moscelli salgono a 15 punti in classifica, mantenendo la distanza di quattro lunghezze dalle inseguitrici. Al 'Caduti di Superga' la decidono Manzari e Montrone.

Promozione, si scende in campo per la 5^giornata di campionato: al 'Caduti di Superga' si affrontano Noicattaro e Soccer Trani, capolista. Mister Moscelli, per l'occasione, si affida ad un 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Cantalice in difesa. In mezzo al campo spazio a Turitto, Gernone e D'Addabbo mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e Cassano. In attacco confermati Morra e Chiumarulo.

Si gioca in un'atmosfera d'altre categorie: primi minuti di gioco abbastanza equilibrati, con le manovre di gioco che si sviluppano sulla metà campo. All'8' arriva il primo squillo della Soccer Trani: diagonale insidioso di Turitto che termina di poco al lato. Al 17' sinistro di Chiumarulo, che però termina fuori. Al 21' autentico miracolo di Colagrande, sulla botta da pochi metri di Montrone. Continua l'assedio dei tranesi: al 25' Faliero spedisce la sfera all'incrocio, respinge ancora l'estremo difensore del Noicattaro che, sessanta secondi più tardi, salva sul colpo di testa ravvicinato di Chiumarulo. Al 35' Colagrande ancora clamorosamente salva su Chiumarulo. Al 38' Turitto, su sviluppi di corner, colpisce in pieno la traversa. La prima frazione termina in parità: resiste lo 0-0 sul sintetico di Mola.

Al 49' Colombo sfiora l'eurogol: semi-rovesciata che sfiora la porta coperta da Colagrande. Al 59' primissima opportunità del Noicattaro: grande intervento di Straziota sulla conclusione di Cannone. Al 67' la pressione alta di Turitto per poco non si rivela vincente, con un rimpallo che, per poco, non punisce Colagrande. Al 71' punizione di Faliero, colpo di testa di Gernone, ma blocca ancora il numero 1 dei padroni di casa. Al 74' la Soccer Trani passa, meritatamente, in vantaggio: errore difensivo della difesa nojana, ne approfitta il neo-entrato Manzari che calcia al volo e porta avanti i suoi, scatenando la gioia del settore ospiti: è 0-1. Tre minuti più tardi arriva il raddoppio: corner di Faliero per capitan Montrone che, di testa, trafigge Colagrande: 0-2. Al 90+1' punizione dal limite di Fiorentino, traiettoria alta. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Noicattaro 0-2 Soccer Trani.
