26.000 euro per le casette di Natale in Piazza Repubblica: una scelta opportuna?

Ci si chiede perché non si sia pensato a una diversa collocazione per le casette di Natale da affidare ai commercianti tranesi per lo shopping nel mercatino - una tradizione che sta dilagando negli ultimi anni anche al Sud dalla mitteleuropa compresi i paesini montani del nord Italia. È possibile che con l'apertura del presepe di Piazza della Libertà il movimento possa aumentare (ma perché allora non fare in modo che il presepe fosse pronto l'8 dicembre, come e uso e tradizione, anche perché l'affitto delle casette decorre dall' 8 dicembre?) ma è anche probabile che contestualizzarli nei pressi del centro storico - quest'anno delicatamente, e finalmente, illuminato da cieli di luce che coprono i vicoli del quartiere ebraico, con le varie iniziative intorno a Palazzo Beltrani - avrebbe avuto un appeal e un risultato più suggestivo ed economicamente più vantaggioso per i commercianti e per la rivitalizzazione dello stesso centro storico.La pubblicazione sull'albo Pretorio della spesa di affitto delle casette, oltretutto, non è neanche irrisoria, ossia di €26.000,00 per 31 giorni, compresa l'illuminazione, l'energia elettrica e la vigilanza. Certo, può essere che nella piazza non sono stati ancora addobbati i previsti alberi di Natale, addobbi di sicura attrazione che, oltre al presepe, sono previsti, sempre come si legge dall'albo PretorioIntanto manca una settimana a Natale, anzi meno, e quello che serpeggia tra la gente è un'idea di organizzazione tardiva, pur nell'apprezzamento di una rivitalizzazione del centro storico attraverso decorazioni luminose e iniziative a Palazzo Beltrani.