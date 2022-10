28 anni di sacerdozio, auguri don Enzo!

Festa alla parrocchia dei Santi Angeli Custodi di Trani per i 28 anni di sacerdozio di don Enzo de Ceglie. «Un augurio e una preghiera particolare vanno oggi al nostro don Enzo che celebra il XXVIII anniversario di sacerdozio. Cristo ti custodisca nel tuo ministero, affinché continui a portare molto frutto» - si legge in un post sulla pagina Facebook della parrocchia.Don Vincenzo de Ceglie, amichevolmente don Enzo, è nato a Trani il 4 giugno 1969. Si è formato nell'azione cattolica parrocchiale dei Ss. Angeli Custodi e ha maturato il suo cammino di formazione al sacerdozio presso il seminario diocesano di Trani e poi presso il Seminario regionale di Molfetta. Ordinato presbitero il 1 ottobre 1994 da Mons. Carmelo Cassati, è stato vicario parrocchiale presso lo Spirito Santo di Trani e responsabile del servizio di Pastorale giovanile e dell'Ufficio per l'insegnamento della religione. Dopo quattro anni di servizio come educatore presso il succitato Seminario Regionale, è stato nominato parroco di S. Giuseppe in Trani per 11 anni. Attualmente è parroco dei Ss. Angeli Custodi e assistente dell'Agesci (scout) Trani 1. Ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia presso l'Istituto Teologico di Molfetta e dal 1997 ha insegnato discipline teologiche presso l'Istituto superiore di scienze religiose 'S. Nicola il pellegrino'. Ha anche conseguito un master in Pedagogia Religiosa presso l'Ateneo Salesiano di Roma.